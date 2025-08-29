Gli sviluppatori di Diablo formano uno dei più grandi sindacati in uno studio di proprietà di Microsoft

HQ

Con l'aumento esponenziale dell'instabilità del lavoro nell'industria dei videogiochi, i lavoratori cercano di proteggersi attraverso i sindacati. Abbiamo già visto gli sviluppatori sindacalizzarsi in varie grandi aziende, e ora più di 450 lavoratori Blizzard si stanno unendo ai Communications Workers of America (CWA).

Come pubblicato dalla CWA, Microsoft ha riconosciuto il sindacato, che costituisce "uno dei più grandi sindacati da parete a parete in uno studio di proprietà di Microsoft". Il nuovo sindacato fa ora parte dei 3.500 dipendenti Microsoft che si sono sindacalizzati con la CWA.

Skye Hoefling, senior software engineer di Diablo, ha dichiarato: "Sono cresciuto giocando a Diablo e mi sento fortunato di poter lavorare in Blizzard su un gioco che è molto speciale per me e per la comunità di gioco. Ma la passione non può proteggerci dall'instabilità del lavoro. Il nostro sindacato ci permette di concentrarci sulla creazione di esperienze magiche per i nostri giocatori invece di preoccuparci dell'industria del lavoro instabile".

Ryan Littleton, game designer di Diablo, ha aggiunto: "Il giorno dopo il terzo round di licenziamenti di massa, sono entrato in ufficio e quando ho cercato di aprire la porta della caffetteria, il mio badge mi è stato negato. Per un momento, mi sono chiesta se fare colazione fosse il modo in cui avrei scoperto di far parte di quel giro. Anche se fortunatamente si è trattato solo di un problema tecnico, nessuno di noi dovrebbe convivere con la costante preoccupazione di poter essere licenziato in un batter d'occhio".

Dovremo vedere se questa sindacalizzazione può aiutare a prevenire i licenziamenti di massa che stiamo vedendo nell'industria dei giochi in questo momento, ma se c'è qualcosa che può aiutare ad aggiungere un senso di sicurezza ai posti di lavoro delle persone, si spera che non vedremo così tanti tagli spietati in futuro. Speriamo...