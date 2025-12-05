Gli sviluppatori di Helldivers puntano forte sul caos vichingo

Lo sviluppatore di Helldivers II, Arrowhead, ha quasi nessuna presentazione e, dopo il successo di Magicka nel 2011 e poi dei primi Helldivers nel 2015, avevano un buon cuscinetto finanziario con cui lavorare. A seguito di ciò, nel 2018 hanno fondato la holding Shpel AB, concentrandosi sullo sviluppo di giochi e sulla gestione degli asset.

Ora, un comunicato stampa annuncia che hanno investito otto milioni di corone svedesi (circa £640.000 / €730.000) nello studio di Göteborg Oddiko e nello sviluppo del loro gioco Meadgard. Oltre al denaro, aiuteranno anche in altri modi, e possiamo leggere, tra le altre cose:

"Ma questo è più di un semplice sostegno finanziario. Avere il sostegno di alcuni degli sviluppatori più esperti del settore è un incredibile impulso per l'intero progetto. La conoscenza e l'intuizione di Arrowhead ci danno fiducia e guida strategica durante tutta la produzione, aiutandoci a creare un'esperienza ancora migliore per tutti voi. Vogliamo anche ringraziare molto tutti coloro che hanno seguito il progetto, ci hanno sostenuto e hanno creduto in Meadgard."

In un'intervista con Breakit, la CEO di Oddiko Linda Davidsson afferma che trovare finanziatori per il gioco non è stato un percorso facile. Spiega:

"Abbiamo raggiunto quel magico traguardo di due anni in cui sentivamo che non funzionava e che dovevamo cambiare qualcosa."

Con questo impulso finanziario, sembra probabile che Meadgard sarà completata come previsto. In questo affascinante gioco, gestisci una taverna vichinga. Ovviamente, è più facile a dirsi che a farsi con un gruppo selvaggio di ospiti che potrebbero venire con esigenze uniche, un mondo da esplorare per trovare ciò che serve e mostri da sconfiggere. Davidsson stesso dice che è "come Overcooked ma con vichinghi, violenza e alcol" - e non suona affatto male.

Non sappiamo quando sarà rilasciato o se sarà disponibile su formati diversi dal PC, ma potete almeno vedere quattro screenshot qui sotto.