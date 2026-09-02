Gli sviluppatori di Peak stanno pubblicando il nuovo platform di precisione Rebounder

Aggro Crab Games, gli sviluppatori dietro Another Crab's Treasure, Peak e Crashout Crew, hanno annunciato che stanno lavorando a un nuovo gioco. Non in veste di sviluppo, ma pubblicheranno il nuovo platform di precisione Rebound di ThirtyThree.

I fan dei giochi di Aggro Crab si sentiranno subito a casa con Rebounder. La sua grafica unica da fumetto e lo stile di gioco frenetico lo fanno emergere, mentre interpreti un astronauta su un remoto cantiere lunare che deve attraversare terreni pericolosi per effettuare le consegne il più velocemente possibile.

"Il successo di PEAK ci ha messi in una posizione unica. Non eravamo davvero interessati a far crescere significativamente il nostro team, ma eravamo interessati ad ampliare il nostro catalogo. Ci piace essere coinvolti direttamente nei progetti a cui lavoriamo, possiamo offrire prospettive e feedback unici ai giochi dal nostro background come sviluppatori indie e dalla nostra esperienza di auto-pubblicazione. Abbiamo anche costruito una comunità enorme nel corso degli anni che si fida del nostro approccio a come realizziamo e promuoviamo i nostri giochi," ha spiegato Corey Warning, responsabile editoriale di Aggro Crab, in un comunicato stampa.

Aggro Crab cerca altri progetti da pubblicare insieme a Rebounder, ma ha alcuni criteri che gli sviluppatori devono soddisfare. "In generale cerchiamo giochi che si adattino all'atmosfera del catalogo di Aggro Crab, e cose che pensiamo possano risuonare bene con il nostro pubblico. E niente schifezze di AI generativa," dice Warning. I giochi avranno anche bisogno di 500.000 dollari o meno per tagliare il traguardo in circa 2 anni o meno, e i giochi intensi con un atteggiamento saranno prioritari.

Rebounder uscirà nel 2027.