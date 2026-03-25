Gli sviluppatori di Splitgate stanno lavorando a un successore spirituale di Titanfall

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1047 Games, gli sviluppatori di Splitgate e Splitgate: Arena Reloaded, stanno lavorando a un altro sparatutto. Questo gioco, spera lo sviluppatore, sarà simile a Titanfall e Call of Duty: Black Ops 3, essendo uno sparatutto che si basa su movimenti rapidi, mantenendo il giocatore coinvolto attraverso combattimenti frenetici e tridimensionali.

In un video ripreso da Insider Gaming, il CEO di 1047 Games, Ian Proulx, ha dichiarato che è in sviluppo un nuovo progetto e che si sta realizzando mentre si continua a migliorare e sviluppare l'ultimo progetto di Splitgate. Se sei interessato, puoi iscriverti per partecipare ai playtest qui.

Splitgate è una storia di videogiochi incredibilmente affascinante. Lanciato inizialmente nel 2019, il gioco è stato un successo immediato, combinando il vecchio stile di sparatutto di Halo con una meccanica ispirata a Portal che dava ai giocatori qualcosa di davvero fresco. Poi, l'interesse iniziò a diminuire, ma 1047 Games non fu sconfitto. Rifiutando una grande offerta da Epic Games, la squadra è andata a creare il sequel di Splitgate. Tuttavia, uscito l'anno scorso, non è riuscito a suscitare l'entusiasmo dell'originale.

Da allora abbiamo visto il sequel di Splitgate tornare in beta, rilanciarsi come Splitgate: Arena Reloaded, e ancora il gioco fatica a trattenere i giocatori. Un nuovo inizio con uno sparatutto nuovo potrebbe essere la dose di adrenalina di cui questo sviluppatore ha bisogno, ma potrebbe essere arrivato troppo tardi.