Gli sviluppatori di S.T.A.L.K.E.R. 2 "sono sinceramente grati al team Xbox per tutta la collaborazione"

HQ

Dieci giorni fa abbiamo annunciato i titoli Game Pass che sarebbero stati aggiunti al servizio durante la prima metà di novembre, ovviamente con Call of Duty: Black Ops 7 come attrazione principale.

Allo stesso tempo, abbiamo anche rivelato quali giochi sarebbero stati rimossi dal servizio il 15 novembre, incluso S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. Ciò significa che scomparirà oggi, sabato, quasi esattamente un anno dopo la sua aggiunta. Normalmente, questo genere di cose passa praticamente inosservato, ma il titolo ucraino non è un gioco ordinario, poiché la squadra è stata gravemente colpita dalla guerra della Russia contro il paese, incluso l'omicidio di un collega.

Ciò ha portato a ripetuti ritardi, che in circostanze normali potrebbero portare a cancellazioni o altre conseguenze quando un accordo non viene onorato. Tuttavia, Microsoft sembra essere stata molto comprensiva nei confronti della situazione incredibilmente difficile di GSC Game World, che ha portato lo studio a scrivere una lettera d'addio su Instagram piena di gratitudine nei loro confronti mentre lascia il servizio. Raccontano come tutto è iniziato e quanto sia stato positivo sia per gli sviluppatori che per i giocatori:

"Questa è iniziata con una singola e-mail ed è cresciuta fino a diventare una delle partnership più brillanti che abbiamo mai avuto. È successa una partita che alla fine ha reso felici milioni di giocatori".

Lo studio continua ringraziando il team Xbox, elogiando il modo in cui li hanno supportati nella buona e nella cattiva sorte, anche quando le cose erano al loro massimo splendore:

"L'abbiamo detto molte volte, ma siamo sinceramente grati al team Xbox per tutta la collaborazione, le incredibili vetrine, la cura sincera e l'incredibile professionalità. La tua mano di sostegno si sentiva sempre, anche nei momenti più bui. Insieme, abbiamo regalato ai giocatori un'esperienza indimenticabile. Siamo sinceramente orgogliosi di ciò che abbiamo raggiunto insieme. Questa strada senza di te sarebbe stata, come minimo, completamente diversa.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl sta lasciando Game Pass, ma il nostro viaggio condiviso e l'amicizia continueranno."

C'è ancora molta vita nel gioco e la prossima settimana uscirà anche su PlayStation 5. GSC Game World conclude affermando che "il mondo di S.T.A.L.K.E.R. attende nuove storie ed esperienze, DLC narrativi e molte sorprese che stiamo già preparando".

Come sapete, ci siamo molto affezionati alle avventure nella zona proibita, e se non avete ancora provato S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl ma siete interessati, vi consigliamo di leggere la nostra recensione dove vi spieghiamo perché dovreste assolutamente provarlo. Vale anche la pena ricordare che da quando il testo è stato scritto, i difetti che esistevano sono stati in gran parte affrontati.