Gli sviluppatori di WB Games Montréal in tutte le discipline sono stati licenziati

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Gli sviluppatori di tutte le discipline di Gotham Knights e dello studio Warner Bros. Games Montréal di Batman: Arkham Origins sembrano essere stati licenziati. Non c'è ancora stata una conferma formale da parte di Warner Bros. o dallo studio nel suo complesso del significato o della dimensione delle uscite, eppure sono arrivate sui social media.

Eurogamer ha colto l'annuncio dell'uscita dei dipendenti su LinkedIn. La maggior parte riferisce di aver terminato il lavoro a Warner Bros. Games Montréal venerdì scorso, 13 marzo. Con la divisione giochi di Warner Bros. in difficoltà da tempo, capiamo perché sia sotto esame da parte dell'azienda nel suo complesso.

Inoltre, con l'accordo con Paramount in arrivo a breve, è possibile che questo sia purtroppo solo l'inizio di perdite di posti di lavoro con lo studio e altri sotto l'ombrello di WB Games. Dovremo vedere come i nuovi padroni della Warner gestiranno gli studi di gioco che ha sotto il suo controllo.