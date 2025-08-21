Gli sviluppatori dietro Clair Obscur: Expedition 33 anticipano una potenziale versione di Switch 2 al Devcom 2025

HQ

Al Devcom 2025, il team dietro Clair Obscur: Expedition 33 - Raphäel Joffres, Florian Torres, Michel Nohra e Armande Lecointre - ha parlato della creazione del loro acclamato gioco di ruolo, che si è guadagnato elogi degni di un contendente iniziale al Gioco dell'anno.

Una delle caratteristiche distintive di Expedition 33 è la capacità del team di mantenere l'indipendenza dal design nonostante sia un piccolo studio.

"È stata la chiave del successo della partita. Più iteriamo, più qualità otteniamo. I programmatori ci forniscono gli strumenti sufficienti, in modo che possiamo fare ciò che vogliamo con loro. Questo ci ha aiutato a portare molta creatività e molto lavoro efficiente", ha spiegato uno sviluppatore.

Forse più criticamente, il gioco è attualmente disponibile su PC, Xbox Series X e PS5, il team ha confermato che è in esame una versione per il prossimo Switch 2.

"Abbiamo alcune opportunità che esploreremo, ma al momento non possiamo confermare nulla", ha detto uno degli sviluppatori. I fan che sperano di provare Expedition 33 sul prossimo ibrido tra console portatile e console di Nintendo dovranno attendere ulteriori dettagli, anche se il team sembra aperto all'idea.

Riflettendo sull'accoglienza della partita, il team ha espresso gratitudine e stupore.

"Non ci aspettavamo così tanta positività e amore... È abbastanza incredibile vedere i fan, perché è la prima volta che ho dei fan. È un po' pazzesco", hanno detto. Mentre sta ancora sviluppando aggiornamenti per Expedition 33, il team non vede l'ora di dedicarsi a progetti futuri.

Puoi guardare l'intervista completa qui sotto.