Gli sviluppatori giapponesi dicono di volere console con prestazioni superiori indipendentemente dai giochi

Quanto sono importanti le prestazioni per una console? Nel corso delle generazioni di console, è stato più comune che i dispositivi a basse prestazioni vendessero più di quelli ad alte prestazioni, piuttosto che il contrario. Ma la potenza digitale continua a essere incredibilmente affascinante, e ogni volta che un nuovo hardware sta per essere svelato, i fan di solito sperano che sia il più potente possibile.

Tuttavia, questa tendenza ha iniziato a stabilizzarsi in parte. Né la Switch né la Switch 2 sono particolarmente potenti, eppure hanno venduto a un ritmo più veloce rispetto ai loro concorrenti più potenti, e innumerevoli giochi oggi vendono milioni di euro e superano i titoli AAA nonostante siano titoli graficamente più semplici e privi di qualsiasi tipo di grafica realistica.

In Giappone, il dibattito sulle prestazioni è ancora più acceso che in Occidente, perché Nintendo ha praticamente preso il controllo lì, cosa spesso evidente nei titoli giapponesi. Ma indipendentemente da ciò che pensano i giocatori giapponesi, gli sviluppatori giapponesi hanno una lista dei desideri chiara. Automaton sottolinea che il CEO di Amata Games, Hiromichi Takahashi (ex direttore di gioco sia di Sony che di Tecmo), è ora entrato nel dibattito sulle prestazioni tramite i social media, scrivendo (tradotto con Bing):

"Dal punto di vista di uno sviluppatore di videogiochi, più alte sono le prestazioni di una console, meglio è. Questo vale anche per i giochi i cui grafici sembrano non sfruttare appieno le prestazioni. Il motivo è che riduce il costo di ottimizzazione delle risorse durante lo sviluppo e accorcia il processo di sviluppo. Fondamentalmente, significa che anche se crei qualcosa di abbastanza grezzo, funzionerà comunque bene."

Un altro sviluppatore giapponese rispose d'accordo, affermando:

"Esatto. Indipendentemente da quanto sia giocabile, più alte sono le specifiche, più bassi sono i costi di ottimizzazione. Lo sviluppo di giochi comporta aggiustamenti e strati su strati di ottimizzazioni molto più complicati di quanto gli utenti possano immaginare, tutto per raggiungere la stabilità."

La prossima generazione, si dice che Microsoft abbia qualcosa di davvero impressionante in termini di prestazioni per la sua nuova Xbox. Ma come ti senti personalmente a riguardo? Quanto è importante avere una console davvero potente dal punto di vista di un giocatore?