Gli sviluppatori licenziati stanno creando studi "che sono centrali creative", afferma un veterano del settore

Negli ultimi anni, è stato difficile trovare barlumi di speranza quando si guarda all'industria dei giochi. Mentre i licenziamenti continuano a colpire i creatori di giochi, gli sviluppatori e persino i media, può essere più facile trasformarsi in disperazione, ma Phil Foxton - un veterano con 30 anni di esperienza nel settore - sa che c'è speranza.

Parlando con noi al Barcelona Game Fest di quest'anno, Foxton ha fatto una presentazione sugli sfavoriti nel settore dei videogiochi e su come potrebbero essere il segreto del futuro. "Quello che sta succedendo è che quelle persone che sono state licenziate, stanno creando studi che sono centrali creative. Sono in grado di fare cose che non erano in grado di fare nei grandi studi", ha detto. "Sono in grado di creare giochi che altrimenti non vedremmo... Semplicemente non li vedremmo se fosse ancora un mondo governato da Microsoft, Sega, Nintendo".

"Il mio punto di vista è, guarda, sì, lo stato dei lavori non è così buono in questo momento, ma sta migliorando. C'è speranza e il modo per renderla più grande è essere effettivamente lo studio che sta creando quella speranza", ha continuato. "Spetta a persone come me con 30 anni di esperienza nel settore essere quella che se ne va, ehi, va bene. Nessun problema. Freddo. Andrà tutto bene. Ed è qui che siamo".

Foxton ha aiutato gli sviluppatori in erba a trasformare i loro studi in aziende di successo e vuole vedere più sfavoriti avere successo poiché crede che sia lì che troveremo il prossimo grande successo per i giochi. Dai un'occhiata alla nostra conversazione completa con lui qui sotto: