Gli sviluppatori rivelano una volta per tutte come dovrebbe essere pronunciato Lumines

HQ

Lumines ha iniziato il suo viaggio come una brillante alternativa a Tetris per PSP nel 2005 e in totale è stato rilasciato in una decina di diverse iterazioni. L'ultimo è stato Lumines Remastered, il che significa che è passato un po' di tempo dall'ultima volta che abbiamo avuto modo di sperimentare i suoi enigmi basati sul ritmo.

Entro la fine dell'anno, tuttavia, verrà rilasciato Lumines Arise e, con esso, ci saranno diversi influencer a parlarne. Ma... Non è sempre facile sapere di quale titolo si sta parlando, poiché la pronuncia varia notevolmente. Tuttavia, solo un modo può essere accurato: in un breve video con il fondatore della serie Tetsuya Mizuguchi, lo sviluppatore Enhance Games rivela come si pronuncia effettivamente Lumines.

A giudicare dalle reazioni, molte persone hanno pronunciato male il nome da quando è stato originariamente lanciato e dicono che intendono continuare a farlo anche se ora conoscono il modo giusto per dirlo. Il modo in cui hai pronunciato il gioco da solo e intendi pronunciarlo in futuro non è ovviamente affar nostro, ma almeno ora hai la risposta.

Dai un'occhiata qui sotto. Era come pensavi?