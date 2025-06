Gli Swat Kat sembrano finalmente essere sulla via del ritorno

HQ

Classico cult con gli artigli - Swat Kats: The Radical Squadron, sembra ora essere un passo più vicino al tanto atteso ritorno con una nuovissima serie TV. Questo dopo che i creatori della serie Christian e Yvon hanno finalmente trovato una casa per le idee che il duo ha elaborato per i loro amici pelosi dei cartoni animati, con il via libera di Toonz Media Group e Studio 4°C in Giappone per avviare la produzione.

Per chi è cresciuto con la serie originale negli anni '90, questa è ovviamente una notizia fantastica. Mentre il dinamico duo di T-Bone e Razor ha fatto oscillare i nostri calzini nei loro kit turbo ad alta quota, i creatori della serie baseranno il lavoro sul Kickstarter che hanno lanciato dieci anni fa. Ma in seguito si sono trovati nei guai.

Anche i nuovi gattini ottengono un aggiornamento elegante, affidandosi a una moderna animazione 3D e a uno stile ispirato agli anime, fedele allo spirito della serie originale. Christian e Yvon hanno detto quanto segue in un'intervista con poco meno di un mese fa:

"Il nostro rilancio globale di SWAT Kats, come ho detto all'inizio di questo pomeriggio, posso dire con sicurezza che probabilmente arriverà dall'India al resto del mondo... È tutto logico... Abbiamo i tifosi. Noi abbiamo la passione. Abbiamo l'entusiasmo e siamo anche in... Discussioni avanzate con i partner commerciali. Quindi sembra che sia così che accadrà dalla SWAT [Kats]. Dall'India al mondo".

Hai guardato Swat Kats quando eri un bambino e non vedi l'ora di vedere questa nuova versione dei gattini?