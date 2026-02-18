U2 torna con un acceso EP politico che prende di mira ICE, Putin e Netanyahu: "Non vedevo l'ora di farsi sentire"

HQ

La band rock irlandese U2 ha pubblicato Days of Ash , il loro primo set di nuovo materiale in quasi un decennio, prendendo di mira i punti critici politici globali. Il frontman Bono critica l'ICE, il presidente russo Vladimir Putin e il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, mentre si rivolge alle proteste in Iran e al conflitto in Ucraina e Medio Oriente.

L'EP di sei tracce include canzoni sulle morti di attivisti, sul movimento Women, Life, Freedom in Iran e sulla guerra in Ucraina, con la partecipazione di Ed Sheeran e del musicista-soldato ucraino Taras Topolia. Bono descrive l'uscita come urgente e sfidante, affermando che le canzoni "non vedevano l'ora di essere ascoltate".

La band ha anche confermato un album completo separato in uscita per la fine del 2026, promettendo un tono più celebrativo. Mentre Days of Ash canalizza rabbia e lamento, Bono ha detto che il prossimo disco porterà "un'atmosfera da carnevale" e un rinnovato senso di gioia. Per quanto riguarda Days of Ash, puoi consultare la tracklist completa tramite il seguente link. Go!