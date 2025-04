Gli ultimi altoparlanti Bang & Olufsen sono dotati di uno zoccolo in pietra naturale

HQ

Bang & Olufsen è noto come un marchio audio molto premium e di classe, motivo per cui non è esattamente una grande sorpresa sapere che l'azienda ha stretto una partnership con un marchio di pietra naturale. Sì, il produttore di altoparlanti si è unito all'azienda italiana di pietra Antolini, per offrire un supporto in pietra naturale per la sua ultima linea di gadget.

Il Beosound Balance Natura sta ottenendo una tiratura limitata che si estende su 16 altoparlanti, ciascuno disponibile in una varietà di colori e che sono abbinati a uno zoccolo in pietra di un colore simile. Ciò include zoccoli realizzati in quarzo o addirittura in legno fossilizzato, e parlando di questo Precioustone Collection, il CEO di B&O Kristian Teär ha dichiarato quanto segue:

"Beosound Balance Natura è l'incarnazione di questa collaborazione: una fusione perfetta di natura e innovazione, dove la bellezza grezza incontra il suono raffinato. Insieme, abbiamo trasformato i materiali in emozioni, plasmato la pietra e scolpito il suono in un'opera d'arte singolare che parla sia ai sensi che all'anima".

Gli altoparlanti Beosound non sono gli unici ad avere un bagliore in pietra naturale, poiché anche gli altoparlanti Beovision Theatre 55" TV e Beolab 28 stanno ricevendo un'estetica Antolini Amazonite quartzite.

