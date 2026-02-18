Gli ultimi design di baby mob di Minecraft per portare piccoli Hoglin, Panda, Snifflets e altro ancora

HQ

Mojang ha lavorato piuttosto instancabilmente per portare versioni baby dei suoi vari mob su Minecraft, e su questo fronte ora è stato rivelato l'ultimo lotto di baby mob ed è entrato persino in Java snapshot, beta di Bedrock e test di anteprima.

Per quanto riguarda i mob che hanno ricevuto il trattamento infantile, c'è una raccolta dall'Overworld e dal Nether, che comprende piccoli Hoglin, Zoglin, Striders, Snifflets e Panda, e se vi state chiedendo cosa aspettarvi da queste piccole creature, il post annuncio sul blog condivide qualche informazione.

Per i piccoli Hoglin, ci viene detto di aspettarci "zanne minuscole, strisce minuscole e corpo minuscolo", ma con la precisazione che queste creature "sono ancora ostili come sempre, quindi parlate a vostro rischio e pericolo!" Pascando ai piccoli Zoglin, questi sono "altrettanto piccoli quanto un hoglin ma con un pizzico di NOPE" perché "incuteranno paura (e affetto confuso)" per chi si avvicina. Infine, per i mob del Nether, il piccolo Strider non è diverso da Hoglin e Zoglin poiché "non è mai stato una piccola creatura allegra", descritto persino come un "bambino scontroso".

Nell'Overworld, il piccolo Snifflet ha un "adorabile muso e sploot" e "ruberà il tuo cuore - e la tua scia di odori." E infine, i cuccioli Panda sono descritti come "piccole meraviglie soffici" che "portano solo gioia pura e rotolante al Overworld."

Detto tutto questo, quale baby mob siete più entusiasti di incontrare quando uscirà in Minecraft come parte del gioco completo durante il primo lancio del 2026?