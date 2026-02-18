Gli ultimi design di baby mob di Minecraft per portare piccoli Hoglin, Panda, Snifflets e altro ancora
Queste adorabili creature sono ora in fase di test prima di arrivare al gioco completo.
Mojang ha lavorato piuttosto instancabilmente per portare versioni baby dei suoi vari mob su Minecraft, e su questo fronte ora è stato rivelato l'ultimo lotto di baby mob ed è entrato persino in Java snapshot, beta di Bedrock e test di anteprima.
Per quanto riguarda i mob che hanno ricevuto il trattamento infantile, c'è una raccolta dall'Overworld e dal Nether, che comprende piccoli Hoglin, Zoglin, Striders, Snifflets e Panda, e se vi state chiedendo cosa aspettarvi da queste piccole creature, il post annuncio sul blog condivide qualche informazione.
Per i piccoli Hoglin, ci viene detto di aspettarci "zanne minuscole, strisce minuscole e corpo minuscolo", ma con la precisazione che queste creature "sono ancora ostili come sempre, quindi parlate a vostro rischio e pericolo!" Pascando ai piccoli Zoglin, questi sono "altrettanto piccoli quanto un hoglin ma con un pizzico di NOPE" perché "incuteranno paura (e affetto confuso)" per chi si avvicina. Infine, per i mob del Nether, il piccolo Strider non è diverso da Hoglin e Zoglin poiché "non è mai stato una piccola creatura allegra", descritto persino come un "bambino scontroso".
Nell'Overworld, il piccolo Snifflet ha un "adorabile muso e sploot" e "ruberà il tuo cuore - e la tua scia di odori." E infine, i cuccioli Panda sono descritti come "piccole meraviglie soffici" che "portano solo gioia pura e rotolante al Overworld."
Detto tutto questo, quale baby mob siete più entusiasti di incontrare quando uscirà in Minecraft come parte del gioco completo durante il primo lancio del 2026?