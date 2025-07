Gli ultimi occhialini Smart Swim di Form sono stati aggiornati per essere dotati di lenti Gorilla Glass uniche nel loro genere

HQ

Sei un nuotatore frequente? Prendi sul serio il fitness in acqua e sei alla ricerca di accessori e gadget che ti aiutino ad andare oltre? Se suona come te, abbiamo delle buone notizie poiché Form ha svelato i suoi ultimi occhiali Smart Swim.

Questi sono noti come Smart Swim 2 Pro e stanno andando ben oltre essendo i primi del loro genere a presentare Corning Gorilla Glass 3 lenti. Sì, questi occhiali utilizzano il vetro rinforzato per prevenire graffi e qualsiasi altro danno in cui potresti incorrere mentre ti trovi in uno specchio d'acqua.

Ma non è tutto, questi occhialini utilizzano anche sistemi antiappannamento per garantire una visione chiara durante il nuoto e sono anche dotati di un display a realtà aumentata che si abbina a un sensore ottico di frequenza cardiaca nel cinturino che tiene traccia delle bracciate, della frequenza cardiaca, del tempo, della distanza, del ritmo, delle calorie bruciate e altro ancora.

Inutile dire che sono uno strumento piuttosto versatile, ma tutto questo ha un prezzo piuttosto costoso, poiché il Smart Swim 2 Pro ti costerà £ 279. Se sei ancora interessato, Form prevede di vendere gli occhiali dall'inizio di agosto.

