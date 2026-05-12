Gli ultimi passeggeri lasciano la MV Hondius dopo l'epidemia di hantavirus

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Ora possiamo confermare che gli ultimi passeggeri della nave da crociera MV Hondius sono stati evacuati. È stata inoltre confermata la presenza di almeno un cittadino statunitense risultato positivo al virus.

Secondo le autorità sanitarie statunitensi, attualmente ci sono in totale 18 persone nel paese sotto osservazione e in cure, la maggior parte delle quali è tenuta in quarantena in Nebraska e alcuni altri pazienti ricevono cure ad Atlanta.

L'epidemia a bordo del MV Hondius ha portato a un esteso tracciamento internazionale dei contatti, poiché i passeggeri a bordo provenivano da un gran numero di paesi diversi. Tuttavia, l'Organizzazione Mondiale della Sanità esorta il pubblico a mantenere la calma, poiché valuta che il rischio per il pubblico generale e la probabilità di trasmissione diffusa siano molto bassi.