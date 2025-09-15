Gli Ultramarine ottengono una scultura aggiornata di Marneus Calgar e il più grande stendardo di Warhammer nelle nuove uscite

HQ

Ci sono pochi super soldati fantascientifici iconici come gli Space Marine, e quando le persone pensano agli Space Marine, spesso evocano immagini di guerrieri dall'armatura blu nelle loro menti. Membri degli Ultramarines, i ragazzi manifesto di Warhammer 40,000.

Se stai cercando un leader per la tua banda di boy scout blu, allora l'ultimo round di versioni di modelli dalla pagina della community di Warhammer. Marneus Calgar, Maestro del Capitolo degli Ultramarine, ora ha un aspetto appena aggiornato. Ha ancora i suoi famosi Guanti di Ultramar ed è vestito con la sua iconica armatura, ma ora sembra adatto a guidare i tuoi nuovi Astartes.

Al suo fianco, puoi aspettarti un'unità di Victrix Guard, che ora può essere costruita con un Capitolo Antico e un Capitolo Campione, insieme a una serie di opzioni di personalizzazione tra cui lame, carabine a otturatore ed elmi. Se scegli l'opzione Capitolo Antico, puoi equipaggiarli con quello che apparentemente è il più grande stendardo di Warhammer di sempre. Non ho mai misurato gli stendardi delle miniature di Warhammer, quindi crederò alla parola di Games Workshop su questo.

Anche Cato Sicarius, un impareggiabile campione degli Ultramarines, ottiene un nuovo modello. Con il suo nuovo elmetto scintillante infilato sotto il braccio e un impressionante stendardo, puoi star certo che sfoggierà la sua nuova vestibilità accanto a Calgar sul campo di battaglia. Altre notizie per il resto del capitolo Ultramarines sono attese nel corso dell'anno.

