Scoppia l'indignazione per la gestione delle orche nel parco marino francese

Marineland ha chiuso i battenti all'inizio di quest'anno a causa della legge entrata in vigore nel 2021, che vietava gli spettacoli di intrattenimento con balene, delfini e focene in Francia e fissava anche una scadenza rigorosa del dicembre 2026 per Marineland per spostare i suoi animali in un luogo sicuro.

In seguito alla chiusura del parco acquatico di Marineland, gli animali che vivevano nelle varie piscine sono stati gradualmente trasferiti, anche se alcuni sono ancora in attesa di una nuova casa. Tra loro ci sono due orche, Wikie, 23 anni, e suo figlio Keijo, 12, che trascorrono le loro lunghe giornate in uno stagno mentre la qualità dell'acqua si deteriora.

Ora, la chiusura di Marineland ha preso un'altra piega controversa dopo che è emerso un filmato, ora diventato virale, che mostra gli addestratori che stimolano manualmente un'orca maschio di 12 anni, Keijo. Il video, pubblicato dal gruppo per la protezione dei cetacei TideBreakers, mostra un addestratore che tiene in braccio l'animale mentre un altro esegue l'atto.

Secondo la direzione del parco, la procedura aveva lo scopo di ridurre la tensione sessuale di Keijo e prevenire l'aggressione o la possibile consanguineità con sua madre, Wikie. TideBreakers, tuttavia, sospetta che faccia parte di un programma di inseminazione artificiale, sostenendo che lo sperma potrebbe essere venduto all'estero per scopi riproduttivi.

Lo scandalo ha alimentato l'indignazione pubblica in Francia, poiché le due orche rimangono in condizioni idriche in deterioramento mesi dopo la chiusura del parco. Sebbene la legge francese vieti gli spettacoli di mammiferi marini e fissi una scadenza del 2026 per il trasferimento, gli sforzi del governo per trasferire le orche a Tenerife e i delfini a Madrid sono finora in fase di stallo.