Gli US Open entrano in semifinale con una differenza drastica tra singolare maschile e femminile

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Oggi iniziano le semifinali degli US Open e si prevedono due situazioni molto diverse tra il singolare femminile e quello maschile. Nella competizione maschile, solo Alexander Zverev, testa di serie numero uno e numero 2 al mondo, rimane tra le semifinali: affronterà Karen Khachanov, classificata 50; mentre l'altra semifinale vedrà affrontare l'8ª e undicesima testa di serie: Ben Shelton (numero 9 al mondo) e Frances Tiafoe (numero 12 al mondo).

Senza il miglior giocatore Jannik Sinner, tutti gli altri membri della top 10 tranne Zverev e Shelton caddero, la maggior parte abbastanza presto, anche se Alcaraz resistette fino ai quarti di finale, sconfitto da Shelton in cinque set.

Tuttavia, il singolare femminile è completamente diverso: le prime quattro teste di serie, che sono anche le prime quattro al mondo, sono le semifinaliste: Sabalenka negli ultimi giorni da numero 1 del mondo, perché la vittoria di Elena Rybakina nei quarti di finale significa che perderà il posto numero 1 al mondo per la prima volta da ottobre 2024. Sabalenka affronterà Pegula e Rybakina affronterà Coco Gauff.

Calendario delle semifinali degli US Open:



Aryna Sabalenka (1) vs. Jessica Pegula (3): 13:00 CEST, 00:00 BST di venerdì 11 settembre



Coco Gauff (4) vs. Elena Rybakina (2): non prima delle 14:10 CEST, 13:10 BST di venerdì 11 settembre



Alexander Zverev (1) vs. Karen Khachanov: 21:00 CEST, 20:00 BST di venerdì 11 settembre



Frances Tiafoe (11) vs. Ben Shelton (8): 13:00 CEST, 00:00 BST di sabato 12 settembre

