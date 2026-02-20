Gli USA accorciano la distanza con il Canada in una storica rivalità femminile di hockey su ghiaccio, vincono l'oro a Milano-Cortina

HQ

Gli Stati Uniti hanno conquistato l'oro nell'hockey su ghiaccio femminile, 2-1, dopo una rimonta nel finale terminata ai tempi supplementari. La portiera canadese Ann-Renee Desbiens ha bloccato tutti i tentativi degli USA e Kristin O'Neill ha segnato il primo gol per il Canada. Ma dopo soli due minuti di tempo regolamentare, il capitano USA Hilary Knight ha segnato e ha portato la partita ai tempi supplementari.

Infine, Megan Keller ha segnato il gol della vittoria e ha sorpreso di nuovo il Canada. Non così drastica come la vittoria per 5-0 dagli USA al Canada nella fase a gironi, ma sufficiente a ridurre il divario storico tra le due nazioni nell'hockey su ghiaccio femminile, uno sport che è diventato olimpico solo a Nagano 1998, con il Canada che ha vinto cinque medaglie d'oro e gli USA che hanno aggiunto una terza medaglia d'oro, forse previsto dato il dominio degli USA ai Mondiali, vincendo quasi tutte le edizioni dal 2005, incluso l'anno scorso.

Nell'evento maschile di hockey su ghiaccio, oggi si disputano le semifinali, con Canada e USA ancora favoriti per la medaglia d'oro. Finlandia e Slovacchia li fermeranno?