LIVE
HQ
logo hd live | Cairn
 See in hd icon

Chat

X
      😁 😂 😃 😄 😅 😆 😇 😈 😉 😊 😋 😌 😍 😏 😐 😑 😒 😓 😔 😕 😖 😗 😘 😙 😚 😛 😜 😝 😞 😟 😠 😡 😢 😣 😤 😥 😦 😧 😨 😩 😪 😫 😬 😭 😮 😯 😰 😱 😲 😳 😴 😵 😶 😷 😸 😹 😺 😻 😼 😽 😾 😿 🙀 🙁 🙂 🙃 🙄
      Gamereactor

      •   Italiano

      Accedi
      Gamereactor
      Sport

      Gli Utah Jazz hanno finalmente vinto una partita durante questa stagione NBA

      Gli Utah Jazz hanno vinto gli Indiana Pacers 131-122. Prima di allora, gli Utah Jazz avevano perso 6 partite di fila.

      HQ

      La cosa migliore del basket è ovviamente la NBA, e questa stagione è stata dura per gli Utah Jazz. Avevano perso 6 partite di fila, ma la situazione cambiò finalmente quando affrontarono gli Indiana Pacers nel loro campo. Gli Utah Jazz vinsero 131-122. Questo è stato riportato dalla YLE finlandese.

      Lauri Markkanen dello Utah ha segnato 27 punti, ed è stato il migliore della partita. Un altro giocatore dello Utah, Isaiah Collier, ha realizzato in totale 22 passaggi. Questo è importante, perché Collier ha giocato per tutti i 48 minuti e ha fatto oltre 20 passaggi... per la prima volta dai tempi di Magic Johnson. Johnson ha compiuto il suo traguardo nel 1991, quando i Los Angeles Lakers affrontarono i Chicago Bulls.

      Gli Utah Jazz hanno finalmente vinto una partita durante questa stagione NBA

      This post is tagged as:

      Sportbasketball


      Caricamento del prossimo contenuto