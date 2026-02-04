Gli Utah Jazz hanno finalmente vinto una partita durante questa stagione NBA

HQ

La cosa migliore del basket è ovviamente la NBA, e questa stagione è stata dura per gli Utah Jazz. Avevano perso 6 partite di fila, ma la situazione cambiò finalmente quando affrontarono gli Indiana Pacers nel loro campo. Gli Utah Jazz vinsero 131-122. Questo è stato riportato dalla YLE finlandese.

Lauri Markkanen dello Utah ha segnato 27 punti, ed è stato il migliore della partita. Un altro giocatore dello Utah, Isaiah Collier, ha realizzato in totale 22 passaggi. Questo è importante, perché Collier ha giocato per tutti i 48 minuti e ha fatto oltre 20 passaggi... per la prima volta dai tempi di Magic Johnson. Johnson ha compiuto il suo traguardo nel 1991, quando i Los Angeles Lakers affrontarono i Chicago Bulls.