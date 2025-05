Gli utenti di Steam in Spagna hanno riscontrato problemi tecnici perché LaLiga continua a prendere di mira i siti Cloudfare per combattere la pirateria

HQ

Javier Tebas, presidente de LaLiga, ha condotto una guerra contro la pirateria per anni, prendendo di mira qualsiasi sito o IPTV che mostri o distribuisca giochi di calcio gratuitamente online. E lo ha fatto a qualsiasi costo. Nella sua crociata, molte persone innocenti stanno pagando il prezzo.

In breve, Tebas e LaLiga stanno prendendo di mira qualsiasi dominio associato a Cloudfare, una società che fornisce servizi come la sicurezza informatica ai siti Web, utilizzati da migliaia di siti Web per proteggersi meglio dagli attacchi.

Uno dei servizi utilizzati da Cloudfare è nascondere l'identità dei suoi operatori, il che rende Cloudfare particolarmente utile per i siti Web che offrono contenuti illegali, come lo streaming gratuito di contenuti calcistici e sportivi (o film e TV). E negli ultimi mesi, migliaia di utenti di siti web completamente legali (comprese banche, siti web educativi...) che utilizzano Cloudfare hanno segnalato regolarmente problemi in Spagna... causato, a quanto pare, dal fatto che LaLiga prende di mira indistintamente ogni dominio che utilizza Cloudfare, sapendo che la maggior parte dei siti di pirateria lo utilizza.

L'episodio più recente, segnalato dagli utenti domenica in Spagna, ha interessato Steam, la piattaforma di videogiochi di Valve. Come riportato da ComputerHoy, migliaia di utenti non sono stati in grado di caricare correttamente pagine o immagini nella piattaforma. Questi problemi non sono stati causati da alcun problema da parte di Valve e tutti i segnali indicano di nuovo che LaLiga utilizzerà i propri team legali per bloccare i domini associati a Cloudfare. In questo modo, hanno eliminato i siti di pirateria che trasmettevano in streaming le partite di calcio gratuitamente (in particolare la Clásico con la domenica pomeriggio) ma anche altri siti che sono completamente legali e non hanno nulla a che fare con gli interessi de LaLiga... come Steam.