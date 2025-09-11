Gli utenti di Steam sbattono Borderlands 4 per un'ottimizzazione terribile

HQ

Borderlands 4 è finalmente stato lanciato, uno dei giochi più attesi dell'anno. Eppure, nonostante le recensioni estremamente positive, l'umore tra i giocatori di Steam è molto più cupo, con molti che si sfogano su un'ottimizzazione terribile e segnalano bug e arresti anomali. Un giocatore scrive: "L'ho abbassato alle preimpostazioni grafiche basse e non sono riuscito a raggiungere i 60 FPS, anche con l'upscaling FSR sulla mia RX 6900 XT". Un altro, con una RTX 3080 Ti, riporta 30 fps con impostazioni medio-alte a 1440p e dice che "sembra peggio di BL3".

Gearbox non ha ancora commentato ufficialmente la situazione e non ci sono note di ulteriori hotfix su Steam. Si spera che i problemi vengano risolti nei prossimi giorni, ma per ora Borderlands 4 sembra essere un grattacapo impegnativo su PC, anche per i rig di fascia alta.

Stai giocando a Borderlands 4 e hai riscontrato problemi tecnici?