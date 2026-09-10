Gli utenti Xbox potranno presto personalizzare l'animazione di avvio a loro piacimento
Potrai scegliere quale sequenza di avvio vuoi dalle console Xbox precedenti, con due eccezioni...
Microsoft ha annunciato tramite Xbox Wire di aver lanciato oggi una serie di nuove funzionalità per gli Xbox Insiders (che possono testare nuove funzionalità e fornire feedback prima che vengano rilasciate al pubblico).
Questi includono la possibilità di mostrare cinque "Badge" di cui sei particolarmente orgoglioso sulla tua pagina profilo, oltre a una funzione di ricerca locale migliorata per gli Achievement. La funzione Remote Play è stata inoltre migliorata, permettendoti di giocare via cloud in risoluzione più alta rispetto a prima, e se hai una connessione internet ad alta velocità, puoi persino scaricare giochi giocando dal cloud.
Forse la funzione più inaspettata ma divertente che Microsoft ha offerto in questo aggiornamento è la possibilità di personalizzare la sequenza di avvio della console usando quelle delle console precedenti. Purtroppo, Xbox e Xbox 360 non sono disponibili come opzioni (ma si spera vengano aggiunte in futuro), ma la nuova opzione "We Are Xbox", così come Xbox One, Xbox One X e Xbox Series S/X, lo sono. Puoi anche scegliere se vuoi il suono quando accendi la Xbox.
Infine, ci saranno anche nuovi (ancora segreti) miglioramenti del gruppo e una migliore qualità vocale quando chatterai.
Non è chiaro quando queste funzionalità saranno pubblicate, ma di solito ci vogliono tra uno e tre mesi.