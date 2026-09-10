Gli utenti Xbox potranno presto personalizzare l'animazione di avvio a loro piacimento

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Microsoft ha annunciato tramite Xbox Wire di aver lanciato oggi una serie di nuove funzionalità per gli Xbox Insiders (che possono testare nuove funzionalità e fornire feedback prima che vengano rilasciate al pubblico).

Questi includono la possibilità di mostrare cinque "Badge" di cui sei particolarmente orgoglioso sulla tua pagina profilo, oltre a una funzione di ricerca locale migliorata per gli Achievement. La funzione Remote Play è stata inoltre migliorata, permettendoti di giocare via cloud in risoluzione più alta rispetto a prima, e se hai una connessione internet ad alta velocità, puoi persino scaricare giochi giocando dal cloud.

Forse la funzione più inaspettata ma divertente che Microsoft ha offerto in questo aggiornamento è la possibilità di personalizzare la sequenza di avvio della console usando quelle delle console precedenti. Purtroppo, Xbox e Xbox 360 non sono disponibili come opzioni (ma si spera vengano aggiunte in futuro), ma la nuova opzione "We Are Xbox", così come Xbox One, Xbox One X e Xbox Series S/X, lo sono. Puoi anche scegliere se vuoi il suono quando accendi la Xbox.

Infine, ci saranno anche nuovi (ancora segreti) miglioramenti del gruppo e una migliore qualità vocale quando chatterai.

Non è chiaro quando queste funzionalità saranno pubblicate, ma di solito ci vogliono tra uno e tre mesi.