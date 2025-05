Gli Who stanno cercando di concludere i loro sforzi in tour

HQ

La pensione sta chiamando una delle rock band più famose di tutti i tempi. The Who stanno cercando di rilassarsi finalmente, dopo aver condiviso il loro talento musicale e le loro canzoni con il mondo per oltre 60 anni. Come parte di questo sforzo ridotto, la band ha rivelato i suoi piani per fare un ultimo tour in Nord America entro la fine dell'anno, con questo che terminerà le esibizioni negli Stati Uniti iniziate nel lontano 1967.

Il comunicato stampa dell'annuncio rileva che questo tour sarà conosciuto come The Song is Over North America Farewell Tour (che prende il nome dalla canzone della band del 1971), e li porterà ad Atlantic City, Boston, Chicago, Las Vegas, Los Angeles, Miami, New York, Newark, Philadelphia, Seattle, Toronto, Vancouver e anche in altre città.

Parlando di questo tour, il frontman Roger Daltrey ha dichiarato: "Il calore del pubblico americano nel corso degli anni è stato fonte di ispirazione per me e riflette la sensazione che ricordo di aver provato dopo aver ascoltato i primi dischi rock che arrivavano alla radio. Libertà musicale! Il rock ci ha dato una sensazione di ribellione generazionale. Per me, l'America è sempre stata grande. Le differenze culturali hanno avuto un impatto enorme su di me, questa era la terra del possibile. Non è facile porre fine alla grande parte della mia vita che è stata andare in tour con gli Who. Grazie per essere stati lì per noi e non vediamo l'ora di vedervi un'ultima volta".

I biglietti per il tour inizieranno a vendere domani, 13 maggio, e per quanto riguarda ciò che questo significa per i tour di The Who in tutto il mondo, un'ipotesi ragionevole sarebbe che sia in arrivo anche un vero tour finale, il che ha senso considerando che i suoi membri hanno tra i 70 e gli 80 anni.

Annuncio pubblicitario: