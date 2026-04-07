Gli X-Men dovranno risolvere un omicidio al Gala Hellfire in un prossimo fumetto one-shot questo luglio

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Per molti, quest'estate sarà definita da due supereroi chiave, ovvero Supergirl e Spider-Man, entrambi tornati a dirigere i propri blockbuster live-action e a recitare in una serie di fumetti promettenti allo stesso tempo per sfruttare questa attenzione. Ma non dovremmo lasciare che questo clamore toglia al fatto che l'estate sarà un periodo importante anche per gli X-Men, che torneranno nel secondo capitolo di X-Men '97 e dirigeranno anche un fumetto one-shot molto emozionante.

Marvel ha confermato che il Gala Hellfire tornerà questo luglio, ma con la precisazione che il ballo in maschera sarà ora oscurato da un omicidio raccapricciante che i mutanti dovranno risolvere.

Tutto questo si realizzerà in X-Men: The Hellfire Murder, una storia one-shot guidata da un cast di creatori di talento con molta esperienza nel dare vita alle storie degli X-Men. Il fumetto è scritto da Saladin Ahmed, Jed Mackay, Gail Simone, Eve L. Ewing ed Erica Schultz, con disegni di Tony Daniel, Luciano Vecchio, Federica Mancin e altri, con una copertina anche di Vecchio.

Per quanto riguarda la trama principale, ci viene detto: "Quando un iconico mutante potente viene assassinato in una mascherata esclusiva organizzata da Sebastian Shaw, spetta a Wolverine e Jubilee risolvere un mistero in una stanza chiusa che ha conseguenze disastrose per tutta la specie mutante. Tutti sono sospetti. E la festa non è ancora finita... "

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Per quanto riguarda l'arrivo di questo fumetto, sarà venduto dal 22 luglio.