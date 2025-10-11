Gli Yellowjackets si concluderanno con la quarta e ultima stagione

HQ

Dopo tre intense stagioni piene di brutalità, i creatori di Yellowjackets, Ashley Lyle e Bart Nickerson, hanno deciso che la quarta stagione sarà anche l'ultima. Per i fan della serie, questo annuncio non è una grande sorpresa. La terza stagione sembrava già che la storia stesse raggiungendo il suo apice naturale e ora possiamo aspettarci un'ultima stagione "folle e indimenticabile", almeno secondo i due showrunner.

Le riprese dell'ultima stagione dovrebbero iniziare il prossimo anno e le fonti suggeriscono che potrebbe essere presentata in anteprima già alla fine del 2026. Anche se non vale la pena che la Paramount finora debba ancora commentare o verificare tale tempistica. Per i fan, c'è ancora molto da aspettarsi: rimangono molte domande senza risposta e sembra lecito aspettarsi un commiato sanguinoso e squilibrato degno dell'eredità di Yellowjackets.