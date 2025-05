Gli Yellowjackets torneranno per una quarta stagione

HQ

Ora che la sua terza stagione è stata conclusa per un po', Paramount ha preso una decisione sul futuro di Yellowjackets. Per i fan della serie, non è altro che una buona notizia.

In un comunicato stampa, siamo stati informati che Yellowjackets tornerà per una quarta stagione e che le date di produzione per girare questo prossimo ciclo di episodi saranno annunciate "a breve". Non sono state rivelate ulteriori informazioni per quanto riguarda la stagione 4, ma sarebbe lecito presumere che il cast stellare tornerà. La data effettiva della premiere è una domanda più grande, tuttavia, poiché abbiamo dovuto aspettare quasi 18 mesi tra la prima e la seconda stagione, e poi quasi due anni tra la seconda e la terza stagione.

Ciò che sta lavorando a favore del ritorno di Yellowjackets prima piuttosto che dopo è che la stagione 3 è stata il suo maggior successo fino ad oggi per quanto riguarda l'attenzione dei fan. Paramount osserva che è stato il più visto e il più coinvolto sui social media, con il finale della stagione 3 che è stato anche il suo episodio più trasmesso in streaming fino ad oggi. Inutile dire cheYellowjackets la febbre è ai massimi storici.