Gli YouTuber rischiano fino a cinque anni di carcere dopo l'arresto durante la Coppa del Mondo

HQ

Due YouTuber argentini rischiano fino a cinque anni di carcere dopo essere stati arrestati in relazione alla partita di Coppa del Mondo tra Portogallo e Colombia a Miami. Secondo le autorità statunitensi, avrebbero aggirato diversi posti di blocco usando falsi pass stampa di una partita precedente.

I due creatori di contenuti, Beni Marmol e Pato Perrotta, sarebbero stati fermati dopo aver superato tre posti di controllo di sicurezza. Secondo il rapporto della polizia, Marmol ha detto che la sua intenzione era di trasmettere la partita in streaming, mentre Perrotta ha affermato di lavorare per una società mediatica ma di utilizzare accreditamenti obsoleti.

I due rischiano fino a cinque anni di carcere e una multa di 5.000 dollari se condannati. Secondo il manager della coppia, sono stati rilasciati su cauzione e non saranno deportati, ma è vietato loro stare vicino agli stadi dove si giocano le partite della Coppa del Mondo mentre il caso è in corso.