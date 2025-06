Glinda ed Elphaba si riuniscono nel trailer di Wicked: For Good

Potremmo essere a poco meno di sei mesi dalla data di uscita di Wicked: For Good, ma ora abbiamo il nostro primo trailer per vedere cosa sta succedendo nel sequel di Jon M. Chu di Wicked del 2024.

Adattando la seconda metà dell'acclamato musical,Wicked: For Good vede Elphaba in fuga dopo aver voltato le spalle a Oz, al Mago e a tutte le persone che conosceva. Considerando che il primo film ha coperto la maggior parte del musical originale, Wicked: For Good aggiungerà alcune canzoni aggiuntive e probabilmente introdurrà elementi extra della trama.

Diamo anche un'occhiata alla troupe de Il mago di Oz, incluso un leone codardo in CGI. Non siamo ancora sicuri di chi interpreterà Dorothy, ma probabilmente lo scopriremo presto.

Wicked: For Good arriva nelle sale il 21 novembre.