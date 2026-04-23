Globaleye emerge come il preferito della NATO quando la tecnologia europea viene scelta rispetto all'americana

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Sembra che il contractor svedese della difesa SAAB abbia ottenuto un accordo enorme con la NATO. L'attuale aereo di allerta precoce E-3 Sentry (Boeing) dell'organizzazione è destinato a essere sostituito e, secondo La Lettre, hanno scelto il Globaleye (SAAB) come suo successore. Ancora lo scorso anno, sembrava che la NATO avrebbe scelto l'E-7 Wedgetail della Boeing, ma quel piano è fallito, e ora sembra che la tecnologia europea sarà la strada da seguire.

In un commento a Dagens Industri, il responsabile stampa di Saab Mattias Rådström afferma:

"Abbiamo preso atto dei rapporti mediatici e rinviiamo ulteriori domande su questa questione alla NATO. Saab non ha firmato un accordo né ricevuto un ordine dalla NATO per il Globaleye. Siamo convinti che il Globaleye soddisferebbe le esigenze della NATO, ma al momento non abbiamo ulteriori commenti da offrire."

Attualmente, la NATO possiede 14 aerei E-3 Sentry, e l'acquisto fallito lo scorso anno ha coinvolto sei aerei E-7 Wedgetail. Con un costo di circa £210 milioni / €240 milioni per unità, ciò rappresenterebbe (assumendo lo stesso numero di unità Globaleye) un accordo del valore di £1,2 miliardi / €1,4 miliardi per l'industria europea della difesa. SAAB ha la capacità di fornire quattro unità Globaleye all'anno.