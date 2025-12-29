Globe Soccer Awards 2025: elenco completo dei vincitori con Dembélé, Yamal, Ronaldo...
Tutti i vincitori dei Globe Soccer Awards hanno consegnato la partecipazione a Dubai.
Pur non essendo famosi e prestigiosi come il Pallone d'Oro e FIFA The Best, i Globe Soccer Awards riconoscono anche i migliori giocatori individuali dell'ultimo anno (considerando l'anno solare 2025 questa volta), e sono votati da una giuria composta da ex giocatori, allenatori, agenti e giornalisti.
I Globe Soccer Awards 2025 sono stati consegnati domenica a Dubai, confermando le scelte del Pallone d'Oro e dei Migliori Scelti: Ousmane Dembélé del PSG e Aitana Bonmatí del Barça hanno vinto il premio come Miglior giocatore maschile e femminile, mentre il Paris Saint-Germain e il Barcellona hanno vinto i premi come Miglior Club Maschile e Femminile.
I Globe Soccer Awards riconoscono anche ruoli meno conosciuti, come i migliori agenti, direttori sportivi, presidenti di club o allenatori mentali, e persino il miglior creatore di contenuti. Ecco l'elenco completo dei premi di Globe Soccer 2025:
- Miglior giocatore maschile: Ousmane Dembélé (PSG)
- Miglior giocatrice: Aitana Bonmatí (Barcellona)
- Miglior giocatore mediorientale: Cristiano Ronaldo
- Giocatore emergente: Désiré Doudé (PSG)
- Miglior attaccante: Lamine Yamal (Barcellona)
- Miglior centrocampista: Vitinha (PSG)
- Miglior club maschile: PSG
- Miglior Club Femminile: Barcellona
- Miglior allenatore: Luis Enrique (PSG)
- Miglior Agente: Jorge Mendes
- Miglior Direttore Sportivo: Luis Campos (PSG)
- Miglior Presidente: Nasser Al-Khelaïfi (PSG)
- Miglior Content Creator: Bilal Halal
- Miglior Accademia: Right to Dream
- Risultati di carriera: Hidetoshi Nakata e Andrés Iniesta
- Miglior branding: Los Angeles Football Club
- Miglior allenatore mentale: Nicoletta Romanazzi
- Miglior Nazionale: Portogallo
- Miglior miglioramento sportivo: Paul Pogba
- Premio Maradona: Lamine Yamal
Se ti interessa, ecco la lista dei finalisti, con i giocatori nominati in ogni categoria. Sei d'accordo con i vincitori dei Globe Soccer Awards 2025?