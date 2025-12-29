Globe Soccer Awards 2025: elenco completo dei vincitori con Dembélé, Yamal, Ronaldo...

HQ

Pur non essendo famosi e prestigiosi come il Pallone d'Oro e FIFA The Best, i Globe Soccer Awards riconoscono anche i migliori giocatori individuali dell'ultimo anno (considerando l'anno solare 2025 questa volta), e sono votati da una giuria composta da ex giocatori, allenatori, agenti e giornalisti.

I Globe Soccer Awards 2025 sono stati consegnati domenica a Dubai, confermando le scelte del Pallone d'Oro e dei Migliori Scelti: Ousmane Dembélé del PSG e Aitana Bonmatí del Barça hanno vinto il premio come Miglior giocatore maschile e femminile, mentre il Paris Saint-Germain e il Barcellona hanno vinto i premi come Miglior Club Maschile e Femminile.

I Globe Soccer Awards riconoscono anche ruoli meno conosciuti, come i migliori agenti, direttori sportivi, presidenti di club o allenatori mentali, e persino il miglior creatore di contenuti. Ecco l'elenco completo dei premi di Globe Soccer 2025:



Miglior giocatore maschile: Ousmane Dembélé (PSG)



Miglior giocatrice: Aitana Bonmatí (Barcellona)



Miglior giocatore mediorientale: Cristiano Ronaldo



Giocatore emergente: Désiré Doudé (PSG)



Miglior attaccante: Lamine Yamal (Barcellona)



Miglior centrocampista: Vitinha (PSG)



Miglior club maschile: PSG



Miglior Club Femminile: Barcellona



Miglior allenatore: Luis Enrique (PSG)



Miglior Agente: Jorge Mendes



Miglior Direttore Sportivo: Luis Campos (PSG)



Miglior Presidente: Nasser Al-Khelaïfi (PSG)



Miglior Content Creator: Bilal Halal



Miglior Accademia: Right to Dream



Risultati di carriera: Hidetoshi Nakata e Andrés Iniesta



Miglior branding: Los Angeles Football Club



Miglior allenatore mentale: Nicoletta Romanazzi



Miglior Nazionale: Portogallo



Miglior miglioramento sportivo: Paul Pogba



Premio Maradona: Lamine Yamal



Se ti interessa, ecco la lista dei finalisti, con i giocatori nominati in ogni categoria. Sei d'accordo con i vincitori dei Globe Soccer Awards 2025?