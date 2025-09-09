Glorious GMBK 75% Keyboard

Glorious ha lavorato duramente per affermarsi come un attore serio nel mercato. Di recente hanno lanciato un mouse economico e leggero, l'Eternal, e ora lo stanno seguendo con la Glorious Modular (non ho idea di cosa significhi la "B", ma presumo che significhi membrana) Keyboard, o in breve, la tastiera GMBK 75%.

Le loro PR promettevano "feeling meccanico con le membrane, a un prezzo aggressivo". Le dichiarazioni PR sono solitamente piene di fuffa ed esagerazione per distogliere l'attenzione dai concorrenti, ma in questo caso erano azzeccate. Il prezzo è di soli 60 euro, meno di un terzo di alcuni dei modelli di fascia alta dell'azienda. Viene fornito anche con alcuni strumenti e una nuova chiave extra. L'unica cosa che manca è un poggiapolsi, ma a questo prezzo non me lo aspettavo, soprattutto perché anche molte tastiere di fascia alta non lo includono.

Essendo una tastiera al 75%, alcuni dei tasti sul lato destro sono stati spostati o rimossi e il layout è complessivamente più stretto. Glorious è ancora riuscito a mantenere una manopola del volume, che, sebbene realizzata con la stessa plastica dura del telaio, sembra solida e ben costruita. L'illuminazione RGB è divisa in 10 zone, più del solito design a 4 o 6 zone, ma onestamente mi starebbe bene solo una. Ci sono anche zone di illuminazione laterale, che in realtà non mi dispiacciono.

Nonostante sia una tastiera a membrana, puoi sostituire i copritasti. Non sapevo nemmeno che fosse possibile, ma Glorious ha funzionato e sono sinceramente impressionato. Più di tutto, però, sono impressionato da come ci si sente.

Il più grande svantaggio delle tastiere a membrana è sempre stata la loro sensazione molliccia, lenta e fradicia, lo scarso ripristino degli interruttori e la generale mancanza di risposta rispetto alla meccanica moderna. Ma sorprendentemente, non questo. Ad essere onesti, in realtà ho dimenticato che si trattava di una tastiera a membrana e mi sono ritrovato a pensare: "Questi sono interruttori strani, hanno bisogno di qualche ritocco al punto di ripristino e all'attuazione... " Solo per rendersi conto, di nuovo, che si tratta di membrana. Si tratta di un enorme miglioramento rispetto alle tastiere a membrana standard. Mentre gli appassionati di giochi hardcore in fasce di prezzo molto più alte noteranno comunque la differenza - dopotutto, alcuni interruttori da soli costano quanto l'intera tastiera - gli utenti occasionali potrebbero non farlo. Sembra molto vicino al vero affare e, per di più, è resistente ai liquidi e alla polvere, il che lo rende un'opzione migliore per i giocatori disordinati che mangiano e bevono alla scrivania (cosa che non dovresti davvero fare!).

Essendo a membrana lo rende anche molto più silenzioso delle tastiere meccaniche. Sono rimasto sorpreso di apprendere che gli interruttori sono classificati per 20 milioni di presse. Anche il software Glorious Core è migliorato. È funzionale e facile da navigare, anche se dubito che vincerà qualche premio di design.

Nel complesso, pur non essendo il pezzo di ingegneria più complesso, offre esattamente ciò che promette: una tastiera a membrana economica che sembra quasi una tastiera completamente meccanica. A volte non è necessario reinventare la ruota, basta realizzare un prodotto solido.

