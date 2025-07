Glorious Golden Bender ottiene un personaggio costruibile da Brickcraft

HQ

Altre aziende di figure e oggetti da collezione oltre a Lego possono avere grandi collaborazioni, sai. Dai un'occhiata all'ultima figura diFuturama Brickcraft, ad esempio, che vede il glorioso Bender dorato dell'Universo Uno rendere nota la sua presenza.

Al costo di $ 64,99, questa edizione speciale costa quasi il doppio dell'importo della normale figura di Bender, ma è ancora abbastanza lontana dal prezzo dei set Lego molto ricercati. Composto da 413 pezzi, Gold Bender è completamente snodabile, il suo petto si apre e può persino contenere un drink o due.

Questa edizione speciale di Brickcraft non è attualmente disponibile, anche se è possibile iscriversi per ricevere notifiche via e-mail sulla figura. È stato realizzato per celebrare il Comic Con 2025 e sarà una versione limitata, quindi acquistalo velocemente se vuoi un robot d'oro sul tuo scaffale.

Annuncio pubblicitario: