Glorious Model D3 Wireless

Abbiamo appena pubblicato la nostra recensione di Asus ' ROG Harpe II Ace, un mouse che abbiamo deciso essere un po' troppo costoso, ma che allo stesso tempo offre praticamente tutto ciò che si può desiderare da un mouse leggero, versatile e ben progettato orientato agli eSport.

Di tanto in tanto, due prodotti in diretta concorrenza arrivano contemporaneamente, e questa è la situazione in cui ci troviamo oggi. Glorious sta ora lanciando il suo Model 3 Wireless, che arriva a un prezzo di € 169,99, praticamente lo stesso prezzo del Harpe II Ace.

Ok, quindi cosa può fare? Ancora una volta, questo è un mouse leggero versatile ma relativamente orientato agli eSport che mira a offrire un peso di combattimento estremamente basso senza sacrificare le caratteristiche chiave. C'è anche un'idea nuova di zecca, InfinitePlay, ma ci arriveremo più avanti.

Pesa solo 69 grammi, che è un po' di più del modello Asus, ma nonostante ciò, il nuovo sensore BAMF 3.0 ha ben 30.000 DPI (se questo è eccessivo o meno dipende dall'individuo) e 750 IPS (o pollici al secondo). Come Asus, i nuovi interruttori sono classificati per 130 milioni di clic e sono, ovviamente, ottici, e la vestibilità è volutamente destrorsa in un modo che lo rende più confortevole rispetto al Harpe II Ace.

C'è una spessa striscia RGB, che non mi dà molto fastidio, e ci sono solo due pulsanti del mouse extra, che sono anche affidabili. La costruzione stessa è abbastanza solida ed elegante, come se Glorious sapesse già come dovrebbe essere progettato un mouse come questo, e si vede.

Ci sono piedini in PTFE al 100% sotto e, come il Harpe II Ace, può raggiungere una frequenza di polling di 8000 Hz in modalità wireless tramite il dongle da 2,4 GHz incluso, che purtroppo non può essere memorizzato nel telaio del mouse stesso quando non è in uso. Ma c'è qualcos'altro che può farlo.

Ok, quindi all'interno del mouse c'è una minuscola batteria interna che può fornire circa 10 ore di utilizzo, ma sul retro c'è anche una batteria rimovibile, che Glorious chiama "InfinitePlay". Premendolo, puoi estrarlo e la confezione viene fornita con una sorta di dock che carica una batteria extra, una sostituzione rapida ti offre altre 75 ore di utilizzo o ben oltre 120 ore con Bluetooth.

Non solo, ma questo dock ti offre anche un rapido accesso alle impostazioni chiave come DPI e polling. Si potrebbe discutere se un dispositivo che dura oltre 70 ore abbia davvero bisogno di una batteria extra in standby, ma detto questo, non si può che applaudire l'intero concetto, che è quasi simile all'approccio ingegnoso di SteelSeries con il Arctis Nova Pro Wireless. Sapere di avere sempre l'alimentazione pronta, di non dover mai tirare fuori un cavo USB-C in un momento critico, è davvero una benedizione, una benedizione che avvantaggia ulteriormente gli utenti più accaniti.

Il D3 Wireless non è solo un mouse capace che dà filo da torcere al Harpe II Ace, ma è anche un mouse che in realtà pensa un po' fuori dagli schemi. Vorrei premiarlo, anche se ha delle conseguenze per il peso.