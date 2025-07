GO1 vince il torneo Fatal Fury: City of the Wolves della Coppa del Mondo di Esports

HQ

A causa dell'enorme numero di tornei che vengono presentati al Esports World Cup, vedremo diversi vincitori e campioni incoronati su base settimanale. Per il fine settimana inaugurale, è stato rivelato un totale di quattro vincitori, incluso uno per il torneo Fatal Fury: City of the Wolves.

Questo evento ha visto 16 dei migliori giocatori di tutto il mondo dirigersi a Riyadh per sfidarsi in un torneo in cui era in palio 1 milione di dollari. Dopo un'estenuante fase a gironi e un tabellone finale, il vincitore finale è stato GO1, che ha superato Xiaohai nel gran finale con un punteggio di 5-3.

Gareggiando per DetonatioN FocusMe, GO1 ha dimostrato la sua eccellenza con Kain e Marco, che è stato sufficiente per vincere l'evento e tornare a casa con $ 300.000 di premio in denaro e 1.000 Club Points per la sua squadra per fare scorta anche nel Club Championship.

Per quanto riguarda il futuro di GO1, con l'EVO 2025 che si terrà all'inizio di agosto e offrirà al vincitore uno slot diretto al SNK World Championship 2025 Finals, possiamo solo presumere che GO1 apparirà all'evento di Las Vegas.