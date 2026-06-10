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Proprio in tempo per la Coppa del Mondo, abbiamo qualcosa di insolito come un gioco di calcio sviluppato in Svezia. Il gioco si chiama Goals, lo studio si chiama Goals, e il gioco si concentra su... Goals! La santa trinità del calcio, in altre parole. Dietro tutto questo c'è Andreas Thorstensson, ex giocatore professionista del Counter-Strike. Ad aprile 2022, hanno ottenuto finanziamenti dalla società svedese di venture capital Northzone prima che una demolizione fosse resa disponibile a settembre dello stesso anno. Questo sembra aver suscitato interesse tra gli altri, poiché un ulteriore investimento è arrivato da Seven Seven Six, un'altra società di venture capital con i calciatori Riqui Puig e Clément Lenglet come due dei suoi business angel. Inoltre, Ebba Ljungerud e Oskar Gabrielson, ex CEO rispettivamente di Paradox Interactive e Dice, sono stati ingaggiati.

Quasi cinque anni dopo l'annuncio del gioco, ora è qui ed è pronto a sfidare i giochi che attualmente dominano il mondo degli esports. Questo è il focus dichiarato di Goals: gli esports, con il loro modello free-to-play. La domanda, però, è come riusciranno ad attirare giocatori lontano da giochi come EA Sports FC o anche Rematch. Quest'ultimo ha ormai un anno e ha ancora una discreta base di giocatori di circa 4.500 giocatori contemporanei su Steam al suo massimo ogni giorno. Al lancio, però, aveva quasi 93.000 giocatori contemporanei.

Quindi, cosa farà spiccare Goals dalla massa? Qui l'attenzione è interamente sul gioco online, senza una modalità carriera o altro di cui preoccuparsi. L'unica cosa che puoi fare offline è giocare contro una squadra controllata dal computer in partite singole su tre diversi livelli di difficoltà. Tutto il resto riguarda il giocare contro altri online. Le varie modalità di gioco comprendono Knockout, che può essere paragonato a Rivals di EA Sports FC con ricompense settimanali, tornei con requisiti d'ingresso diversi, modalità classificata in cui cerchi di scalare il più possibile le classifiche, partita rapida che consiste in partite amichevoli contro giocatori dello stesso livello, e partite amichevoli contro amici.

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Le partite sono a 11 contro 11, con giocatori che ottieni dal negozio di microtransazioni del gioco. Sì, ci sono anche pacchetti di carte da acquistare qui. Finora sono riuscito a costruire la mia squadra con giocatori dei pacchetti usando solo la valuta guadagnata, ma sembra che potrai anche comprare valuta, anche se questo negozio non era disponibile durante la fase di test. I giocatori che ottieni sono quindi completamente fittizi e unici. Nessun altro avrà quindi le tue stesse giocatrici, e non dovrai vedere 99 squadre su 100 con Claudia Pina come attaccante. Ad esempio, ho una donna scozzese alta 190 cm in porta e un italiano barbuto di 24 anni come centrocampista difensivo. Anche le valutazioni dei giocatori giocano un ruolo importante. Avrei potuto sostituire questo italiano con un altro centrocampista difensivo generalmente migliore, ma che ha solo un QI difensivo di 67 (su 99), 54 placcaggi e 50 placcaggi scivolati. Questo significa che rappresenta un rischio importante per la sicurezza, anche se ha incredibili capacità di passaggio. Si nota anche quando un giocatore manca di attributi chiave. Un attaccante con una conclusione scadente manca il bersaglio più spesso, e un giocatore lento è... lento. Nonostante ciò, non puoi semplicemente tenere premuto il pulsante di sprint tutto il tempo, come a volte succede in EA FC. Qui richiede più intelligenza rispetto a correre e palleggiare. Una delle idee più interessanti qui è che ogni giocatore ha un potenziale livello. Quindi anche se hai un giocatore scarso adesso, puoi trasformarlo in una leggenda fantastica del club se hai abbastanza XP. Ad esempio, ho un difensore centrale nelle riserve con un punteggio complessivo di 51. Inutile. Tuttavia, il suo potenziale è 76-88, quindi in futuro, se decidessi di allenare questo diciottenne cileno, potrebbe diventare un mostro. Questo è qualcosa che altri giochi di football non hanno a questo livello. In eFootball puoi sviluppare giocatori, ma questo rende solo migliori i giocatori buoni. In EA Sports FC ora ci sono delle evoluzioni, ma non si sa mai quando saranno disponibili.

Se sei un giocatore abituale di EA Sports FC, ti abituerai rapidamente ai comandi qui. La maggior parte dei pulsanti è esattamente uguale. A per un passaggio (su Xbox), X per un cross, B per un tiro e Y per un filtrante. Tieni premuto Y per far correre il portiere fuori e tieni premuto varie combinazioni di LB e RB per adattare tiri e passaggi in lob e curlers. Il gioco è anche più vicino a EA FC rispetto a eFootball per quanto riguarda il ritmo. È un gioco veloce, in stile arcade, che richiede comunque di capire dove passare e quando. Fortunatamente, è un'esperienza difensiva più pratica rispetto a quella che abbiamo attualmente nei giochi EA, dove puoi lasciare che l'IA faccia praticamente tutto. In Goals, devi difenderti manualmente, e se placchi nel momento sbagliato, c'è un alto rischio che l'avversario abbia una corsa chiara verso la porta. In alternativa, ti verrà mostrata una carta per un placcaggio brutale. Finora non ho mai sentito che la partita sia stata ingiusta in alcun modo o che abbia uno script in cui sia più facile segnare negli ultimi minuti perché i difensori stanno sognando ad occhi aperti. Gli sviluppatori affermano anche che "le partite si decidono solo con l'abilità, senza script o interferenze". Questo nonostante abbia vinto a malapena la mia ultima partita 2-1 con 9-1 tiri in porta e un gol decisivo all'85° minuto. È semplicemente così che funziona. Un passaggio sbagliato in difesa, un contropiede, e all'improvviso il punteggio era 1-1 dopo aver sbagliato troppe occasioni. È anche una sensazione di freschezza avere un gioco che, finora, non ha un meta fisso da giocare per avere una possibilità, è privo di lag e praticamente non ha alcun ritardo.

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Goals è un tipo di gioco di football che non piacerà a tutti, e la scelta dello stile grafico probabilmente dividerà le opinioni. Personalmente, non ho problemi con questo in un gioco più orientato all'arcade e con giocatori di fantasia. Per me, la cosa più importante quando si tratta di un gioco di football è che sia divertente da giocare. Goals è divertente da giocare. Penso sicuramente che dovresti provarlo, soprattutto perché è gratuito, se ti sei stancato delle alternative.