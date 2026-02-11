L'ultimo film d'animazione di Sony, che utilizza uno stile simile a quello visto nei film di Spider-Man e KPop Demon Hunters, dà vita all'espressione 'Goat ', o Greatest of All Time, per una storia su un Goat che sogna di diventare un giocatore di basket. Non direttamente affiliato alla NBA, questo è comunque l'equivalente del film F1 per i tifosi di basket, ma è soprattutto rivolto a un pubblico più giovane che sogna anch'esso di diventare grandi stelle del basket in futuro (o qualunque cosa sogni)... e sono più abituati allo stile iperattivo e iperstimolante di narrazione della generazione TikTok, con continue gag visive che spuntano dallo schermo, rumori forti e urla.

La sceneggiatura si scrive fondamentalmente da sola: un ragazzo (gioco di parole, voluto) sogna di diventare una stella del basket dopo aver visto una partita con sua madre, che lo esorta a sognare in grande. Quando cresce, lottando per guadagnarsi da vivere, si rende conto che realizzare i propri sogni non è così facile come sembra, soprattutto con fattori che ci sfuggono al controllo... come il fatto che è un Goat, e in questo universo ogni stella del basket è un animale più grande: rinoceronti, bufali, giraffe, orsi, pumi...

Alla fine, si presenta un'opportunità per il giovane Goat, doppiato da Caleb McLaughlin di Stranger Things, di dimostrare il suo valore. La storia si sviluppa nei modi più prevedibili, con alcuni punti forzati della trama e poca profondità per i personaggi secondari, ma una cosa che la sceneggiatura colpisce davvero è la comprensione del potere che lo sport ha non solo su chi lo pratica (lavoro di squadra, raggiungimento degli obiettivi e tutto il resto), ma anche sugli effetti dello sport a livello collettivo. Le comunità costruite attorno a una squadra locale, l'unità e il senso di appartenenza a un'identità condivisa, i legami creati tra tifosi che restano uniti indipendentemente dai risultati sportivi, e come a volte tutto ciò di cui abbiamo bisogno per superare gli ostacoli sia il sostegno degli altri.

Visivamente, il film è straordinario, come ci siamo abituati da Sony Pictures Imageworks. Presenta lo stesso stile di mescolanza di animazione 3D con una sensazione tradizionale 2D, ma la cosa positiva è che non sembra una copia di Spider-Man, The Bad Guys o KPop Demon Hunters, ma si regge da solo: è un po' meno piatto e più fluido rispetto ad altri film simili, che a volte risultano troppo stilosi per il loro bene e sono estenuanti da guardare.

Anche i design sono eccellenti. Abbiamo avuto troppe città moderne, futuristiche e incontaminate popolate da animali antropomorfi, e a volte è difficile distinguere i Cattivi da Zootopia. Goat Le città umane, invece, sono completamente divorate dalla natura e dalla vegetazione ovunque, sembrando quasi città abbandonate e post-apocalittiche... Ma ha senso, perché sono animali, dopotutto.

I giochi di basket sono un punto forte: fortunatamente, il film non è direttamente affiliato alla NBA, quindi hanno più libertà di giocare con campi fantasy che si adatterebbero perfettamente a un gioco di Mario Basketball (non ne abbiamo avuto uno da qualche anno, che succede Nintendo?), con campi pieni di viti, ghiaccio che si scioglie e fiumi di lava.

L'unica (ma evidente) macchia sul fantastico design visivo è il grave product placement di un marchio di auto che preferirei non dire, con primi piani di auto fotoreali che sembrano completamente fuori posto... e ovviamente, essendo un film Sony, ci sono console PlayStation 5 (modello Slim) ovunque.

Nel complesso, Goat non è affatto un film rivoluzionario, ed è ben lontano dai film più audaci e ingegnosi di Sony Animation. Ma è una rivisitazione solida e stilisticamente molto originale di una classica storia degli outsider, raccontata centinaia di volte, esattamente il tipo di narrazione che ogni appassionato di sport ama, e il tipo di storia che ci ispira, con il film che saggiamente mette anche l'accento sul potere che lo sport ha in una comunità locale: Più di una squadra da sostenere, di una famiglia a cui appartenere.

Sarebbe stato fantastico se quell'aspetto fosse stato esplorato con un po' più di profondità, invece di affrettare un colpo di scena molto poco sviluppato nel terzo atto che risulta anche incongruo. Ma Goat rimane sempre divertente, affascinante, divertente (anche se forse un po' stancante con l'accumulo di gag e riferimenti alla Gen Alpha) e visivamente splendida. Il pubblico più giovane, soprattutto i fan di basket, probabilmente lascerà il cinema stupito e ispirato, e questa è la cosa più importante per un film come questo.