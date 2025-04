Goat Direct ha presentato aggiornamenti su Goat Simulator: Il Gioco di Carte e ha anticipato il futuro della serie

HQ

I ragazzi di Coffee Stain North hanno appena concluso la loro prima trasmissione Goat Direct, con questa vetrina dedicata a tutto ciò che riguarda Goat Simulator e tenutasi nell'anniversario del lancio del primo gioco. Lo spettacolo ha offerto molto ai fan su una vasta gamma di argomenti e, con questo in mente, ecco tutti gli annunci e gli sviluppi.

Per cominciare, Goat Simulator: The Card Game ha fatto il suo debutto e ha rivelato che avrebbe lanciato un Kickstarter il 30 aprile per finanziare ulteriormente il suo sviluppo. Il progetto è guidato da MOOD Publishing, la stessa società che ha creato Deep Rock Galactic: The Board Game.

Per i fan di Goat Simulator 3, il gioco ha appena ricevuto un aggiornamento gratuito a sorpresa chiamato Gifts from the Rifts, che aggiunge 27 nuovi ingranaggi da collezionare e introduce anche due nuovi eventi da godere. Aggiungerà anche la variante giocabile della capra, Plushie Pilgor.

A proposito di peluche, Coffee Stain ha collaborato con YouTooz per un vero e proprio peluche Pilgor da collezione che è ora disponibile per il pre-ordine. Ciò è in linea con la presentazione di una serie di controller a tema da CRKD, in particolare il dispositivo Nitro Deck che è pensato per essere utilizzato con Nintendo Switch console.

A proposito di crossover e collaborazioni, i fan di Goat Sim potranno aggiungere ancora una volta l'outfit Pilgor alla loro collezione in Fortnite, poiché il cosmetico tornerà a completare il Year of the Goat.

In definitiva, l'espansione Multiverse of Nonsense arriverà presto su Goat Simulator 3 su dispositivi mobili, con l'aggiunta di tre nuove aree da esplorare e anche una serie di funzionalità aggiuntive.

E infine, per completare le cose c'è un teaser di ciò che il futuro riserva per la serie Goat Simulator. Sembra che si riferisca a un'altra espansione per Goat Simulator 3, ma dovremo solo rimanere sintonizzati per saperne di più al riguardo.