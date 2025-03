God of War 20° anniversario celebrato con una nuova enorme collezione di vinili

HQ

Anche se potremmo non avere un annuncio di un nuovo gioco da festeggiare, il 20° anniversario di God of War non lascerà i fan senza nulla di cui entusiasmarsi. Invece, hanno una vasta collezione di vinili, che celebrano la leggendaria musica del franchise.

Con 150 brani, la God of War 20th Anniversary Collection viene fornita con una variante di colore e una copertina in edizione limitata, insieme alla musica sia della trilogia originale di giochi God of War che della più recente saga norrena, oltre ad alcune selezioni di altri giochi e opere.

L'intera collezione dell'anniversario ti costerà £ 250, ma puoi acquistare la musica dei primi tre giochi separatamente, al costo di £ 36 ciascuno. I preordini sono ora disponibili e la spedizione dovrebbe avvenire intorno a ottobre, se stai cercando di accaparrarti uno di questi cofanetti.

