God of War e God of War: Ragnarök hanno guadagnato oltre 1,4 miliardi di dollari di ricavi

Se vi stavate chiedendo perché la scorsa settimana abbiamo ricevuto non uno, ma due grandi annunci di God of War da parte di Sony, oltre a una presunta rivelazione imminente prevista per la fine di quest'anno, ecco la vostra risposta. Sembra che entrambi i recenti giochi di God of War abbiano generato più di 1,4 miliardi di dollari di ricavi per Sony.

Questo viene da Rich Fleider, senior managing producer di arte presso Sony Santa Monica. In un aggiornamento al suo profilo LinkedIn (tramite GamingBolt), Fleider ha condiviso alcune informazioni intriganti sui giochi a cui ha lavorato. Lì vediamo la cifra da 1,4 miliardi di dollari di God of War e del suo sequel del 2022, cifra che ha visto raggiunta mentre lavorava ancora alla Sony Santa Monica.

Fleider non è più con lo studio, attualmente alla ricerca di lavoro come molti altri sviluppatori di videogiochi. Ha terminato il lavoro in Sony Santa Monica nel 2023, secondo il suo LinkedIn, il che significa che i ricavi di God of War e God of War: Ragnarök avrebbero potuto superare i 1,4 miliardi di dollari che menziona. Non c'è da stupirsi, quindi, che Sony dia così tanto peso a questa proprietà intellettuale di lunga duratura.