God of War la serie vede Ryan Hurst nel ruolo di Kratos

È stato finalmente rivelato chi interpreterà il ruolo di Kratos nell'imminente adattamento Amazon di God of War - nientemeno che Ryan Hurst. L'attore, forse più conosciuto per Sons of Anarchy e The Walking Dead, ha già un legame consolidato con il franchise, avendo realizzato motion capture per Thor in God of War Ragnarök.

Inizialmente verranno prodotte due stagioni. Ma possiamo sicuramente contare su Amazon che lo rinnoverà rapidamente se dovesse avere successo come ad esempio Fallout. Le probabilità sono indubbiamente buone, soprattutto con una stella affermata come Hurst in testa. Per non parlare del fatto che oggi le adattamenti di videogiochi si sono dimostrate una scelta piuttosto sicura. Almeno sotto forma di produzioni televisive.

È già stato confermato che la serie si concentrerà sulla relazione tra Kratos e suo figlio Atreus mentre si preparano a disperdere le ceneri di Faye - un viaggio che promette di essere tanto carico di emozione quanto epico.

Cosa pensi della scelta dell'attore? Hurst è adatto al ruolo di Kratos?