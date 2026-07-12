God of War: Laufey avrà una pubblicazione fisica con un disco

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Durante l'evento "non-E3" di Sony, hanno annunciato il prossimo capitolo della saga God of War. Questa volta, però, non giocheremo come Kratos; invece, assumeremo il ruolo di una dea femminile di nome Laufey (Faye).

Anche se abbiamo avuto una buona visione del titolo e abbiamo avuto qualche screenshot, non sappiamo ancora davvero quando uscirà - o nemmeno in quale anno. Molti probabilmente pensavano che sarebbe stato nel 2027, e sembra che sia così ora che Sony Santa Monica lo ha confermato indirettamente.

Tramite X, affermano che God of War: Laufey "sarà disponibile su disco." Dato che Sony ha recentemente confermato che smetterà di rilasciare giochi su disco a partire da gennaio 2028, questo implica ragionevolmente che anche il gioco sarà rilasciato prima di allora. Sarà quindi uno degli ultimi (forse anche l'ultimo, a seconda di quando uscirà durante l'anno) giochi per cui Sony pubblicherà mai una vera edizione fisica.