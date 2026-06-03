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God of War Laufey

God of War Laufey rivelata, Faye prende il centro della scena

Questa volta, i riflettori si spostano da Kratos su Faye, la madre di Atreus, in un'avventura che promette combattimenti più rapidi e maggiore mobilità.

Sony ha concluso con grande lo State of Play di questa sera svelando il prossimo capitolo importante della serie God of War. Il colpo di scena? Kratos si è fatto da parte in favore di Laufey, nota anche semplicemente come Faye e madre di Atreus.

God of War Laufey è nuovamente sviluppato dal pluripremiato Santa Monica Studio, con Cory Barlog come una delle principali forze creative dietro il progetto. Il trailer offriva un primo sguardo a un'avventura che sembra svolgersi parallelamente o dopo gli eventi degli ultimi giochi, esplorando anche nuovi aspetti della mitologia della serie.

Il trailer presentava anche diversi compagni e ambienti intriganti ispirati a varie mitologie, con influenze egiziane e asiatiche si facevano sentire presenti.

Tuttavia, non è stata rivelata alcuna data di uscita specifica. Invece, ci è stato regalato un trailer sostanzioso ricco di 20 minuti di puro gameplay, ed è chiaro che questa volta l'attenzione è su movimenti più veloci, combattimenti più acrobatici e l'uso della magia piuttosto che della pura forza bruta.

Non vedi l'ora di questa nuova avventura con Faye?

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