God of War Laufey rivelata, Faye prende il centro della scena

Sony ha concluso con grande lo State of Play di questa sera svelando il prossimo capitolo importante della serie God of War. Il colpo di scena? Kratos si è fatto da parte in favore di Laufey, nota anche semplicemente come Faye e madre di Atreus.

God of War Laufey è nuovamente sviluppato dal pluripremiato Santa Monica Studio, con Cory Barlog come una delle principali forze creative dietro il progetto. Il trailer offriva un primo sguardo a un'avventura che sembra svolgersi parallelamente o dopo gli eventi degli ultimi giochi, esplorando anche nuovi aspetti della mitologia della serie.

Il trailer presentava anche diversi compagni e ambienti intriganti ispirati a varie mitologie, con influenze egiziane e asiatiche si facevano sentire presenti.

Tuttavia, non è stata rivelata alcuna data di uscita specifica. Invece, ci è stato regalato un trailer sostanzioso ricco di 20 minuti di puro gameplay, ed è chiaro che questa volta l'attenzione è su movimenti più veloci, combattimenti più acrobatici e l'uso della magia piuttosto che della pura forza bruta.

Non vedi l'ora di questa nuova avventura con Faye?