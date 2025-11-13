God of War lo sviluppatore ha speso 25 milioni di dollari e "molti anni" per una nuova IP per poi essere cancellata

HQ

God of War Lo sviluppatore Sony Santa Monica ha speso 25 milioni di dollari per creare una nuova IP che è stata purtroppo cancellata anni dopo. Fortunatamente, questo non è uno di quei casi in cui un gioco viene portato via a causa di preoccupazioni più ampie dello studio, ma sembra invece che sia stata una decisione degli sviluppatori di non portare avanti il progetto.

Nel podcast My Perfect Console (tramite GamesRadar), l'ex capo di PlayStation Shuhei Yoshida ha raccontato la storia del gioco e di come all'inizio sembrasse eccitante, ma abbia portato ad alcuni problemi su tutta la linea. "Aveva un concetto davvero sorprendente e idee di gioco davvero interessanti. Naturalmente, le persone di Santa Monica Studio sono molto, molto capaci di creare arte di alta qualità. Così li abbiamo sostenuti per molti anni, ma dopo 25 milioni di dollari, sono venuti da me e mi hanno detto che dovevamo smettere. Non ricordo esattamente il motivo. La squadra non è stata in grado di trovare "la partita". Era un grande concetto. Ottima idea. Ma il gameplay non è mai stato realizzato", ha descritto Yoshida.

Yoshida ha anche detto che cancellare i giochi era qualcosa che faceva abbastanza spesso. "Ho cancellato così tante partite", ha descritto. "Nessuno conosce la maggior parte delle partite, perché abbiamo cancellato abbastanza presto. Abbiamo provato a provare una nuova idea, fare il prototipo e, se è buono, continuare. Se non va bene, rielabora o fermati. Quindi la cancellazione anticipata non ci costa molto. Tuttavia, se il gioco stava facendo progressi, e la visione molto promettente andava avanti all'infinito, dopo 25 milioni di dollari è stata una decisione davvero difficile. Ma penso che in quel caso, i Santa Monica Studio, da soli, fossero tipo, 'probabilmente dobbiamo smettere'. "

Raramente sappiamo cosa sta succedendo dietro le quinte, ma se pensassimo a ogni opportunità di gioco persa, probabilmente non dormiremmo mai più. Almeno Sony Santa Monica ha continuato a fornire grandi giochi della serie God of War, anche se questa nuova IP non ha funzionato.