Cosa fai quando il tuo obiettivo dichiarato è sviluppare ed espandere le IP più grandi del tuo portafoglio affinché raggiungano sempre più consumatori, ma non hai le risorse interne per farlo perché i giochi richiedono così tanto tempo e una serie TV o un film non possono farlo da soli? Sony deve aver riflettuto un po' su questa domanda ultimamente, e con l'ombra di God of War: Sons of Sparta della scorsa settimana, abbiamo aggiunto qualche frase in più alla risposta iniziata con Lego Horizon Adventures: Esternalizzate e collaborate con - studi più piccoli. E proprio come Lego Horizon Adventures, God of War: Sons of Sparta dimostra che è difficile eguagliare il livello di qualità dei giochi principali. Perché anche se il gioco di Mega Cat Studios (con un piccolo aiuto dal team narrativo di Sony Santa Monica) è un progetto simpatico con diverse qualità positive, siamo ancora lontani dai giochi che definiscono una generazione che la serie God of War ha spesso offerto. Il tutto non è mai più grande della somma delle sue parti, perché nessuna di esse eccelle, ma è invece ordinaria o disomogenea, e di conseguenza, God of War: Sons of Sparta non può essere seriamente raccomandato né come God of War né come Metroidvania. Un genere a cui, tra l'altro, il gioco si attiene con riverenza.

La storia è un buon esempio della disomogeneità. Per la prima volta dal 2013, siamo tornati in Grecia. Non solo, ma il tempo è stato riportato fino all'adolescenza di Kratos, quando lui, da giovane e ambizioso spartano in compagnia del fratello Deimos, si avventura fuori dalle mura della città per cercare il loro più impacciato concittadino Vasilis. Inizia lentamente e soffre di un doppiaggio debole (almeno nel doppiaggio che abbiamo interpretato), ovviamente conseguenza del fatto che gli adulti interpretano Kratos adolescente e Deimos preadolescente. Ma lentamente e inesorabilmente, la storia trova il suo equilibrio man mano che la trama si sviluppa e Kratos e Deimos si sviluppano come personaggi. Sembra comunque una chiara distrazione dalla mitologia generale di God of War, ma non è una distrazione poco interessante.

Un altro esempio è il sistema di combattimento. Ci sono molte buone idee nel gioco, ma sono deludenti dal fatto che non è fondamentalmente abbastanza divertente battere i nemici, che a volte tendono anche a distrarsi, il che non aiuta la dinamica dei combattimenti. Una delle buone idee è il sistema di potenziamento, che sembra una versione più semplice di quello di Ragnarök, permettendoti di modificare lancia e scudo per cambiare la combinazione standard o darti un nuovo attacco speciale. Mega Cat Studios ha saggiamente scelto di limitare il numero di materiali e la frequenza con cui li trovi, il che è ben bilanciato in modo che potenziare la punta della lancia o della cintura sembri davvero un evento. Insieme al tuo albero delle abilità e alle abilità che acquisisci continuamente in vero stile Metroidvania, questo garantisce che il tuo approccio al combattimento si evolve bene nel gioco. Questo è fantastico, soprattutto perché non sarebbe sembrato così deludente sconfiggere la classica galleria di Ciclopi, Satiri, scorpioni e chiunque altro popoli l'antica Grecia. Semplicemente non senti i colpi che colpiscono i nemici perché mancano le animazioni e il suono non fornisce il feedback necessario. Una grande delusione, considerando che il combattimento viscerale è sempre stato un tratto distintivo della serie.

Altri elementi sono più nella media. Questo vale, ad esempio, per le immagini, che offrono una pixel art bellissima e piuttosto pittoresca, con molta profondità nelle immagini. Ma lo standard tra i suoi pari è alto e, anche se è piacevole da vedere, appare come una versione scontata del superiore Blasphemous 2 sotto ogni aspetto. Sarebbe stato adatto a God of War: Sons of Sparta presentare un mondo più duro e sporco, perché c'è qualcosa di stranamente innocuo e netto in Laconia che non si adatta davvero alla storia della serie. Posso anche indicare il design delle mappe, che è in gran parte un classico Metroidvania senza troppi fronzoli, o le abilità che gli dei ti concedono continuamente, che, per esempio, sono un po' troppo simili tra loro e non cambiano abbastanza il modo in cui esplori il mondo. Un'eccezione è il regalo di Nike, che è, ovviamente, un paio di scarpe che ti danno accesso al salto in lungo e al classico doppio salto. Il primo in particolare è divertente da eseguire con i requisiti di corsa e tempismo.

Ma nonostante le eccezioni, il modello continua. God of War: Sons of Sparta non fallisce mai, ma non diventa nemmeno un'esperienza davvero entusiasmante, il che è deludente quando ci troviamo con un nuovo gioco di una delle migliori serie di Sony. In effetti, è il primo gioco standalone della serie dai tempi di Ragnarök del 2022. God of War è sempre stato un portabandiera per PlayStation, quindi anche se stiamo trattando di un progetto secondario, possiamo aspettarci di più. E c'è qualcosa di piatto e decisamente poco cinematografico in Sons of Sparta che sembra fuori passo con lo standard altrimenti nitido e, sì, cinematografico che gli ultimi giochi in particolare hanno stabilito: il modo poco formale in cui acquisisci nuove abilità; il brusco passaggio dal gameplay alle cutscene; e il montaggio sfocato quando viaggi tra i templi degli dèi. In breve, manca di raffinatezza e del buon stile tradizionale.

Sì, è deludente, e come ho detto, questa delusione ha molto a che fare con l'eredità che va mantenuta. Perché quando incontri Sons of Sparta secondo i suoi termini, ci sono anche cose da amare.

Ho già elogiato la progressione, che ti dà un incentivo a cercare potenziamenti che possano rafforzare il Kratos adolescente. Mi piace anche il modo in cui Mega Cat Studios incorpora piccoli enigmi, principalmente di natura navigativa, che ti danno accesso per migliorare Kratos. Potrebbe essere una piccola sequenza platform o un enigma che non richiede una grande deviazione ma offre una ricompensa ragionevole. Queste distrazioni sono l'archetipo del Dio della Guerra, e qui Mega Cat Studios cattura davvero l'essenza della serie.

E forse ancora più importante, soprattutto considerando il coinvolgimento del team narrativo di Santa Monica, la storia cattura, su scala ridotta, molti dei conflitti interpersonali – che hanno reso God of War 2018 e Ragnarök (così come Valhalla) così coinvolgenti – davvero bene. Le ambizioni di Kratos, che lo rendono determinato e difficile, sono esposte in modo chiaro in una narrazione più concreta, e diversi strati vengono sottilmente aggiunti al suo rapporto sia con il fratello Deimos sia con gli dèi dell'Olimpo. Ed è bello sentire di nuovo TC Carson nei panni di Kratos - anche se il suo ruolo di narratore è limitato.

Tuttavia, questo non cambia il fatto che God of War: Sons of Sparta è un'esperienza deludente. Mi aspettavo una maestria più solida e molto più stile dal primo spin-off dal 2010. Ma Mega Cat Studios, Barlog e Santa Monica non dovrebbero perdere il coraggio, perché l'idea è più che valida. Mi aspettavo solo di più dall'esecuzione. Quindi lasciate che concluda con la mia citazione preferita del molto superiore Dio della Guerra Ragnarök, pronunciata da un futuro Kratos in Sons of Sparta: Non scusatevi, siate migliori!