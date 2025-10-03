Godbreakers arriverà su PC e PlayStation 5 il 23 ottobre

HQ

Il progetto hack and slash dello studio svedese To The Sky sta prendendo forma, e dopo un'estate in cui molte persone hanno potuto provarlo grazie al rilascio della demo su Steam (anche noi stessi abbiamo avuto accesso a una versione pre-release a luglio) sembra che lo sviluppatore si senta pronto a proporci le sue battaglie multiplayer in versione completa.

Godbreakers ha rilasciato un nuovo trailer e in esso ci viene detto che la data di uscita del gioco su PC e PS5 è stata fissata per 23 ottobre, quindi mancano poco meno di tre settimane per vedere come questo gioco d'azione cooperativo roguelite in cui affronti orde di nemici, rubare i loro poteri e usarli contro di loro si scopre.

Interessante, non è vero? Dai un'occhiata qui sotto.