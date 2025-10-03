news
Godbreakers
Godbreakers arriverà su PC e PlayStation 5 il 23 ottobre
To the Sky offre un colorato ed emozionante gioco roguelite cooperativo hack and slash da affrontare questo autunno.
HQ
Il progetto hack and slash dello studio svedese To The Sky sta prendendo forma, e dopo un'estate in cui molte persone hanno potuto provarlo grazie al rilascio della demo su Steam (anche noi stessi abbiamo avuto accesso a una versione pre-release a luglio) sembra che lo sviluppatore si senta pronto a proporci le sue battaglie multiplayer in versione completa.
Godbreakers ha rilasciato un nuovo trailer e in esso ci viene detto che la data di uscita del gioco su PC e PS5 è stata fissata per 23 ottobre, quindi mancano poco meno di tre settimane per vedere come questo gioco d'azione cooperativo roguelite in cui affronti orde di nemici, rubare i loro poteri e usarli contro di loro si scopre.
Interessante, non è vero? Dai un'occhiata qui sotto.
HQ