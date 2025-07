Godbreakers porterà l'azione hack 'n' slash su PC e PS5 quest'anno

L'editore Thunderful ha appena presentato al mondo il gioco Godbreakers, un progetto di hack 'n' slash d'azione proveniente dallo sviluppatore svedese To The Sky. Il titolo è un'esperienza cooperativa in cui un gruppo di giocatori si riunisce per combattere minacce e affrontare immensi boss, il tutto sotto gli ordini di potenti esseri celesti.

In arrivo su PC e PS5 entro la fine dell'anno, Godbreakers è descritto come un gioco che offre "frenetica azione cooperativa per 1-4 giocatori", il tutto combinato con una varietà di elementi di gioco che includono la possibilità di "indebolire i nemici durante il combattimento e assorbire le loro abilità per cambiare le sorti della battaglia, caricare energia, prendi il loro potere, poi scatena un Godbreak: un attacco devastante che usa la forza del nemico contro di loro.

Ci è stato detto che Godbreakers offrirà azione distribuita su sei biomi, ognuno dei quali è pieno di nemici, pericoli e sfide unici. Ci sarà anche una serie di archetipi di personaggi da padroneggiare, consentendo ai giocatori di creare build emozionanti e complesse che possono essere combinate con il gameplay tattico che presenta anche movimenti fluidi e meccaniche come gli scatti per annullare le mosse durante l'azione.

Anche se non conosciamo ancora una data di uscita definitiva, puoi vedere il trailer di presentazione di Godbreakers qui sotto e persino leggere la nostra anteprima dedicata al gioco dopo la nostra esperienza con una build demo che ora puoi provare su Steam.