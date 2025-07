Godbreakers Preview: To The Sky sta cercando di offrire un paradiso hack 'n' slash

HQ

Potresti aver visto che l'editore Thunderful ha appena svelato un nuovo progetto che sta aiutando a trasformare in realtà, proveniente dallo sviluppatore svedese To The Sky. Conosciuto come Godbreakers, questo è un hack 'n' slash ricco di azione che dà il meglio di sé in un formato cooperativo e che ruota attorno ai giocatori che danno la caccia e combattono potenti boss utilizzando una serie di abilità e archetipi di personaggi dallo stile diverso. Oltre all'annuncio che è stato appena fatto, ho avuto il lusso di poter già testare il gioco sotto forma di una breve build demo che ora puoi provare tu stesso tramite Steam.

Per cominciare, vale la pena ricordare che questa build demo offre solo un assaggio di base del prodotto complessivo che To The Sky intende debuttare in futuro. Includeva una breve occhiata alla narrazione e alla costruzione del mondo dietro di essa, offriva l'opportunità di entrare in un bioma e combattere una piccola varietà di tipi di nemici prima di combattere uno dei tanti boss eventuali, il tutto utilizzando un paio di opzioni archetipiche. Il punto è che è facile uscire dalla build della demo e sentire che il gioco è un po' unidimensionale al momento, e questo è qualcosa che ho notato anche dopo 30 minuti di gioco, poiché era chiaro che si tratta di un prodotto che consiste nel cadere in un livello e poi colpire e farsi strada attraverso orde di nemici, con il ciclo di gioco che non va esattamente molto oltre. Tuttavia, lascerò qui questo punto poiché senza dubbio il gioco completo fornirà più strade per espandere e differenziare il gameplay.

Per quanto riguarda la storia, le basi di essa ruotano attorno al giocatore che diventa un eroe che ha il compito di distruggere un essere artificialmente intelligente dal potenziale illimitato, noto come Monad, il tutto sotto ordini impartiti da esseri celesti. Questo porta a una storia in cui viaggi in diversi biomi e dai la caccia a diversi boss per indebolire e infine distruggere il Monad. Per quanto riguarda una storia, è utile. Ci sono elementi che ti attirano e ti fanno fare domande, domande in cui rifletti su come è nato il mondo. Invece di avere un filo narrativo tradizionale da seguire, questo viene poi spacchettato attraverso quelli che sono effettivamente registri di dati e diverse voci del codice che alimentano la narrazione, che dovrebbe essere sufficiente per il fan affettuoso ma potrebbe rivelarsi un po' troppo disinvolta per le masse.

Ma questo è anche un buon approccio perché Godbreakers ha una struttura di gioco molto, molto chiara. È evidente fin da subito che To The Sky ha posto un'enorme enfasi sul rendere le meccaniche perfette e altamente raffinate, e questo si vede in pratica poiché Godbreakers si gioca in modo molto fluido, con scelte creative di base che placheranno i fan esperti di hack 'n' slash. Che si tratti di un sistema di combattimento di base ma facilmente concatenabile, semplice da imparare, difficile da padroneggiare o del fatto che puoi scattare per annullare colpi e abilità, sono questi piccoli elementi che dimostrano che To The Sky capisce cosa rende una grande suite di combattimento che risulta gratificante e coinvolgente da giocare.

Direi anche che anche il design dell'archetipo è forte, anche se questo deriva anche dal testare semplicemente due opzioni, ma queste due opzioni non avevano solo abilità e armi uniche, ma fondamentalmente giocavano in modi diversi. Ad esempio, il Lancer era un'opzione rapida e fluida che brandiva una lancia che eccelleva con colpi veloci e movimenti agili, mentre il Pillar era un'opzione ingombrante che utilizzava arieti, colpi pesanti e più lenta, il tipo di archetipo perfetto per colpi pesanti e grandi danni, il tutto rischiando di subire colpi lungo il percorso. Ancora una volta, questi, combinati con una discreta collezione di tipi di nemici che attaccano in modi diversi (frontalmente, dalla distanza, da sotto terra, l'elenco potrebbe continuare) significa che il combattimento è gratificante.

Ora, i giocatori veterani dell'hack 'n' slash là fuori potrebbero chiedersi esattamente cosa stia facendo To The Sky per quanto riguarda il buildcrafting, e sono felice di riferire che c'è un ampio sistema in atto. In sostanza, man mano che sconfiggi nemici, mini-boss e boss, ti verranno consegnati oggetti che puoi attivare e aggiungere alla tua build. Questi potrebbero essere l'aumento del danno critico, il miglioramento della quantità di guarigione quando si consuma una pozione di salute, l'aggiunta di fulmini a catena o danni da veleno agli attacchi e sono serviti in un modo simile a Hades in cui devi quasi decidere cosa vuoi fare con la tua build per assicurarti di non sostituire costantemente potenti potenziamenti con la prossima cosa luccicante che appare. Ci sono due tipi principali di potenziamento, uno dei quali si inserisce nei cinque slot di aggiornamento principali e il resto è costituito da miglioramenti simili ad attributi che possono essere accumulati se ne trovi altri in natura o nei negozi dei mercanti nei livelli. C'è anche un ulteriore buildcrafting da introdurre sotto forma di Echoes, ma questi non erano attivi nella build demo.

Infine, chiunque si sia preso un paio di minuti per guardare Godbreakers noterà che ha un aspetto piuttosto Hyper Light, e questo significa che l'ambiente e il design dei livelli, e anche il design dei nemici sono molto sorprendenti, con un sacco di colori ed effetti visivi che punteggiano lo schermo contemporaneamente.

Ancora una volta, però, Godbreakers vivrà e morirà con il modo in cui potrà continuare a costruire sulla sua struttura e sul suo design di base, sfidando i giocatori e incoraggiandoli a migliorare e imparare dai loro errori. Vedremo se To The Sky raggiungerà questo obiettivo nel prossimo futuro, poiché vedremo di più da Godbreakers fino al suo lancio entro la fine dell'anno su PC e PS5.