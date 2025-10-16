GodsTV avrà un approccio transmediale "ambizioso e un po' psicopatico"

È sempre più comune vedere i videogiochi guardare ad altri mezzi come un modo per espandere le loro opzioni di narrazione e narrazione. L'idea di transmedia è più grande che mai, e questo è qualcosa a cui il prossimo sparatutto/slasher ispirato ai contenuti televisivi GodsTV cercherà di attingere allo stesso tempo.

Durante la nostra recente apparizione a BCN Game Fest, abbiamo incontrato il direttore creativo e fondatore dello sviluppatore Melbot, Josema Roig, per saperne di più sull'approccio transmediale che hanno messo in atto per GodsTV.

"Quindi siamo molto ambiziosi e un po' psicopatici riguardo a certe cose", inizia Roig. "Inizialmente stavamo cercando un partner per realizzare, tipo, alcune animazioni per il gioco. E poi abbiamo contattato i ragazzi di Spud Gun che sono il team dietro Mashed su YouTube - e hanno cinque milioni di iscritti - e la mia proposta iniziale è stata: 'Ehi, ci piacerebbe fare qualcosa per il gioco'. E loro mi hanno detto: 'E i contenuti di YouTube? Che ne dici di uno spettacolo animato?' Quindi ci siamo detti: 'Amico, sarebbe fantastico' perché possiamo ridurre i costi su come realizziamo il gioco e su come realizziamo lo show televisivo. L'idea è quella di iniziare con, tipo, alcuni episodi più brevi che presentino i contendenti e col tempo avere, durante l'accesso anticipato, un modo per relazionarsi con lo show e il gioco.

"Quindi questo è qualcosa che è una specie di segreto. Ma vogliamo introdurre cose che accadono al di fuori del gioco e a cui facciamo riferimento nel gioco. Ma devi guardare lo spettacolo per ottenere la cosa completa. E poi ci saranno cose che accadono nell'animazione a cui rispondiamo nel gioco. Vuoi vivere un'esperienza completa? Devi guardare su YouTube e poi hai il gioco per giocarci".

Puoi vedere l'intervista completa qui sotto per conoscere anche lo stato attuale del gioco e cosa deve fare Melbot prima di avviare il gioco nel suo stato di accesso anticipato.